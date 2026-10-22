Kovačević: I meni je jedna stvar nejasna! Ja sam glavni krivac

Dinamo je izgubio od NEC-a (2-4) iz Nijmegena na Maksimiru u susretu trećeg kola Europske lige 4-2. Uživo pratite prve reakcije glavnih aktera nakon utakmice.

Izjave igrača Dinama i trenera Marija Kovačevića čekalo se više od 20 minuta u prijenosu Arene Sport.

- Čekali smo dva mjeseca na pobjedu, dobro smo igrali i u prijašnjoj utakmici, ali eto, tek je sad sve došlo na svoje. Nemamo široki kadar, čak sam u nekim utakmicama igrao stopera, ali sad smo se zakrpali i puno je lakše igrati. Stvaramo jako puno šansi, išlo nas je u ovoj utakmici. Tko gleda naše utakmice, zna da stvaramo jako puno šansi. Sad je rezultat pratio našu igru - rekao je Hrvat u redovima NEC-a, Darko Nejašmić.

- Svaka čast mojim suigračima, moram pohvaliti kapetana, Lebretona i ostale starije igrače. Napravili smo neke rotacije, Beljo nam je radio puno problema dok nismo shvatili kako ga braniti. Svaka čast suigračima. Dugo nismo pobijedili, drago nam je, ali to je samo jedna utakmica. Moramo nastaviti. Bolji smo nego na početku sezone.

Nakon toga javnosti se obratio Mario Kovačević.

- Mogu podijeliti utakmicu u dva dijela. Bilo je puno situacija, prelagano smo primili golove, ja sam glavni krivac, ali neke golove smo prelagano primili. Oni su malo promijenili igru u drugom poluvremenu, povukli se, imali smo udaraca, puno prilika za 3-3, ali nismo uspjeli. Što reći kod četvrtog gola, nismo raščistili situaciju, nismo imali igrača na 16 metara. Što reći? Drago mi je što se nismo raspali do kraja, teško je bilo do kraja. Napravili smo puno dobrih stvari, ali greške su presudile. Moramo biti puno bolji ako želimo bodove u Europi - rekao je za Arenu Sport

Foto: Antonio Bronic

Dinamo je imao momentum, okrenuo je zaostatak i poveo 2-1...Ali onda je obrana ''modrih'' ubacila u nižu brzinu.

- I meni je nejasno kako igrači ponekad staju daleko od protivničkih igrača. Ne znam. Kao da nam nedostaje koncentracije. U Europi nema loših momčadi, kaznit će te. Dali smo sve u drugom poluvremenu, ali možda nam malo fali. Osjećamo da smo bolji, ali nemamo rezultat, a onda nas protivnik kazni - nastavio je Kovačević.

Dinamo nakon tri kola Europske lige ima četiri osvojena boda.

- NEC je držao visoki intenzitet. Mi smo ga imali u napadi, ali u obrani je bila katastrofa! Možemo puno naučiti iz ovog poraza. Igrali smo protiv puno boljih i kvalitetnijih klubova, NEC postiže neke jako lijepe golove, ali ne znam... Jako smo ih dobro skautirali, stvarali im pritisak, oni su se povukli na početku.

Dion Drena Beljo bio je dvostruki strijelac za Dinamo, ali njegov učinak zasjenio je poraz ''modrih''.

- Žao nam je što je ispao ovakav rezultat. Mislim da smo bili bolja ekipa i da smo trebali pobijediti, ali eto, imali smo jako puno nekih situacija gdje smo morali bolje reagirati i zabiti te prilike. Na kraju, kad ne iskoristiš svoje prilike, onda te uvijek kazni. Mislim da se taj njihov većinski dio odnosio na nekakve kontre, polukontre, tako da... Eto.

Pitali su ga gdje vidi uzrok za poraz i jesu li golovi preolako primljeni?

- Pa ne bih se složio baš sa četiri gola... da su bila čista njihova. Mislim da su imali dosta sreće u nekim situacijama, ali koštao nas je povratak u obranu, zabili su iz tih polušansi, gdje smo imali više igrača u napadu. Situacija nam se izmaknula iz ruku. Žao nam je zbog tri boda, mislim da smo bili bolja momčad i da smo trebali pobijediti. Pred nama je još dosta utakmica. Pokazali smo dobre stvari, samo pozitivno dalje. Laska mi što sam najbolji strijelc u Europskoj ligi, ali ne znači puno kad izgubimo. Žao mi je što nisam zabio za pobjedu.