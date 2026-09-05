Kovačević nakon teške pobjede: 'Puno nas je pogodilo ispadanje iz Lige prvaka, moramo bolje...'

U prvoj subotnjoj utakmici 6.kola snage su odmjerili Dinamo i Gorica. 'Modri' su uzeli tri boda minimalnom pobjedom 1-0, a jedini gol zabio je Dion Drena Beljo

koji se najbolje snašao u petercu u 28. minuti. U drugom dijelu Gorica je prijetila, no na golu domaćina briljirao je debitant Dominik Kotarski. U dva navrata spasio je Dinamo i sačuvao mu pobjedu. Prvi komentar nakon utakmice dao je trener gostiju Mario Carević.

- Čestitam Dinamu na pobjedi. Meni ostaje žal što nismo izjednačili u drugom dijelu. Imali smo tri-četiri dobre prilike za izjednačenje, no uzet ćemo puno pozitivnih stvari iz ove utakmice. Dinamo je top momčad, mislili smo da će i više dominirati, no mi smo se oduprli i ostaje žal što nismo uzeli barem bod.

Što ste napravili u posljednjih 20 minuta da ste toliko pritisnuli Dinamo?

- I oni su se nesvjesno povukli, a mi smo uveli dva svježa igrača, Brodića i Vrzića, i odmah je to izgledalo drukčije. Nedostajao nam je pas koji nas povezuje. U drugom dijelu imali smo puno više kvalitete na lopti. Dinamo je stavio Galešića u vezni red i zatvorio utakmicu. Sve je to pozitivno, osim rezultata.

Tri najbolje utakmice odigrali ste protiv nominalno tri najbolje momčadi. Ima li ova momčad kvalitetu da takve izvedbe ponavlja i osvaja bodove?

- Bili smo dobri i protiv Lokomotive. U posljednje vrijeme doveli smo još nekoliko pojačanja koja će nas osnažiti. Iza njih nije kontinuitet i neki nisu fizički spremni, pa ih ne smijemo izgubiti. Ako zadržimo ovu razinu izvedbe, budemo imali normalan trening i kadar... Vidjeli ste da su nam zbog ozljeda izašli Kučiš i Perić. Tu smo već napravili dvije izmjene i poslije smo mogli mijenjati još samo u jednom terminu.

Koprivnica: Gorica i Slaven Belupo sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Jeste li razgovarali s Upravom o povjerenju u vas?

- Nisam. Ako Uprava misli da ja nisam taj, prihvatit ću njihovu odluku. Mislim da će momčad rasti i smatram da možemo biti konkurentniji. Nismo doveli igrače na pripreme i zato smo u zaostatku. Ja kao trener mogu utjecati na način igre. Kada smo posljednji, nemamo istu razinu samopouzdanja kao kada smo u sredini ljestvice. Ljudi koji vode klub znaju što će napraviti. To je nogomet - zaključio je Carević.

Komentar na utakmicu nakon Carevića dao je i trener Dinama Mario Kovačević.

- Najvažnija je pobjeda. Očigledno nam Gorica ne leži. U prvom dijelu zabili smo gol, nisam bio prezadovoljan, ali kontrolirali smo utakmicu. Prvih 10-15 minuta nastavka, prije nego što sam počeo mijenjati, nije bilo dobro. Nakon promjena nismo bili pravi i onda je bilo "drži-ne daj". Imali smo i mi prilika. Drugo poluvrijeme bilo je nekontrolirano. Moramo gledati i pozitivne stvari, Kotarski je danas bio na razini - započeo je Kovačević.

Kako objašnjavate posljednjih 20 loših minuta?

- Raspravit ću to s igračima u svlačionici. Kada dobiješ priliku, moraš preorati teren da bi dobio novu. Mijenjali smo, ali protivnik je osjetio krv i navalio. Ipak, najvažnije je da smo pobijedili.

Mišić nije igrao. Što je s njim?

- Morali smo ga čuvati. Vidjeli ste da se mučimo bez njega.

Što je s Almenom?

- Odradio je tek dva treninga i treba mu još vremena. U srijedu imamo Kup i ondje će priliku dobiti igrači koji su dosad manje igrali.

Dinamo je danas imao vrlo lošu statistiku osvojenih duela?

- Od svega ima pomalo, a ja tu preuzimam krivnju. Upozoravamo igrače i govorimo im o tome. Prošle godine izgubili smo od Gorice, bilo je tu i preokreta, nekako nam oni ne leže. Puno je na nas utjecalo to što se nismo plasirali u Ligu prvaka. Trebat će vremena da se sve posloži onako kako želimo. Danas je zato jako važna ova pobjeda.

Carević je rekao da je svjesno pustio vaša krila jer su slaba jedan na jedan?

- Uspjela mu je taktika. Znamo i mi da nam tu treba promjena. Vjerujemo da će Dani i Almena ubrzo biti spremni kako bismo proširili konkurenciju. Lisica i Hoxha moraju bolje.

Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Topić i Mudražija nisu bili na klupi. Znači li to da odlaze?

- Meni je žao kada bilo tko od tih igrača odlazi. Topić je imao neke ponude, a Mudražija ima veliku konkurenciju u sredini terena. Želim da završi prijelazni rok kako bih točno znao na koga mogu računati.

Beljo je ponovno bio sjajan i zabio gol za pobjedu?

- On nas drži iznad vode, a mi svi ostali moramo bolje. Kada tako bude, onda ćemo i svi mi biti bolji.

Izbornik Bilić u ponedjeljak objavljuje popis igrača. Koliko Dinamovih igrača očekujete na njemu?

- Ima igrača koji su i za Svjetsko prvenstvo bili u krugu kandidata: Beljo, Stojković, Mišić... Ne bih htio stvarati pritisak na izbornika. Koga god pozove, predstavljat će Hrvatsku onako kako treba.

Mišića je zamijenio Kravcov. Kako ste ga vi vidjeli?

- I on je izvan ritma, a Zajc također nije na maksimumu. Mišića smo pod svaku cijenu htjeli ostaviti na klupi. Što se tiče Kirila, pao je pred kraj, ali bit će on sve bolji. Samo mu trebaju utakmice u nogama - zaključio je Kovačević.