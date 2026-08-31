Jelavić: Hajduk je dominirao u svim segmentima. Šotiček: Ovo je veliki klub, sad je puno lakše

Hajduk i Lokomotiva odigrali su na Poljudu utakmicu petog kola HNL-a. Splićani su slavili 2-0 pred domaćom publikom golovima Šege i Šotičeka.

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Marin Šotiček komentirao je susret.

- Znali smo da neće biti lagana utakmica, pogotovo nakon Rakowa. Trebali smo ući 100 posto u dvoboj, ali na kraju smo bili puno bolji i mislim da smo zaslužili pobjedu.

Vaš prvijenac u dresu Hajduka protiv 'vaše' Lokomotive, kako se osjećate?

- Drago mi je da sam zabio prvijenac, na kraju je tako ispalo nakon toliko šansi, ali eto... Umor je i dalje prisutan, ali kada igrate u tako velikom klubu od vas se zahtijeva da igrate svaka tri dana i dajte svoj maksimum. Sada je puno lakše. Puno nam znači imati tri prvenstvene pobjede za redom, svaka pobjeda je bitna i dobivamo samopouzdanje tako.

Na pitanje oko odlaska Pukštasa rekao je:

- Falit će nam Pukštas u ekipi, on je ratnik i teško ćemo ga nadoknaditi, ali idemo dalje raditi.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na pitanje o europskom ždrijebu rekao je:

- Naravno da će biti teško, to su sve europske ekipe, ali ako svi skupa zajedno radimo i dajemo sve od sebe mislim da možemo to izvući.

Nikica Jelavić je iznio svoje dojmove nakon susreta.

- Utakmica je od prve minute išla u jednom smjeru, Hajduk nas je izdominirao u svim segmentima. Mi smo htjeli pritisnuti visoko, igrati presing, ali Hajduk je bio dobar i zasluženo je pobijedio. Nismo bili dobri u duelima, na drugoj lopti, a kad to nije dobro onda se utakmica odvije u pravcu u kojem se odvila danas. Hajduk nas je bez obzira na umor nadtrčao, imao je bolju energiju, kod nas se vidio izostanak četiri pet – igrača, druga smo ekipa s njima i bez njih...

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Muče ga mnoštvo odlazaka i dolazaka što mu onemogućuje da stvori kostur ekipe.

- Svake godine je ista slika, dosta odlazaka i dolazaka, ali ne bih tu tražio alibi za lošu izvedbu. Svaki igrač koji dobije priliku mora ispunjavati zadatke. Mi ćemo za par kola sigurno biti bolji, trebamo se kompletirati, nemamo širok kadar, sasvim drugačije izgledamo kad imamo kompletan kadar.

Kako gledate priliku Hajduka u Europi?

- Naravno da sam gledao i pratio, dobro su djelovali, a kakve su im šanse to zna njihov trener. Ja se bavim problemima u mojoj ekipi jer ih imam dosta...