Prava drama odvila se na regati u Zadru, Splićani dobili Talijane

Čak 19 jedriličarskih posada okupilo se na drugoj ovogodišnjoj regati CRO M24 Cupa u Zadru, a pobjedu je na kraju odnijela splitska posada na Melgesu Razjaren.

Nakon što se na prvoj ovogodišnjoj regati CRO M24 Cupa u Biogradu nije jedrilo, sve je došlo na svoje proteklog vikenda na regati CRO M24 Cupa u Zadru. Na startnoj listi ponovno je bilo 19 brodova, što je ugodno iznenadilo organizatore, a tijekom oba dana puhalo je jugo od 15 do 20 čvorova, pa je održano svih šest predviđenih plovova.

Odluka o pobjedniku regate CRO M24 Cupa pala je u zadnjem plovu u kojem su se obračunale posade koje vode Ante Ćesić (Razjaren) i Talijan Michele Paoletti (Strambapapa). U tom zadnjem plovu Paoletti i Ćesić ušli u Match Race, a Razjaren je došao na cilj četvrti, što mu je bilo taman dovoljno da pobijedi. Te dvije posade imale su u konačnici isti broj bodova, ali posada Melgesa Razjaren imala je pobjede u dva plova te je stoga proglašena i ukupnim pobjednikom regate u Zadru. Treće mjesto zauzela je posada koju vodi Paolo Brescia na jedrilici Melgina.

Na regati u Zadru prvi se puta koristio Vakarosov Race Sense sustav za detektiranje preuranjenog starta, a koristile su se i Smartmark „Pametne bove“, koje su također pridonijele da na moru sve funkcionira besprijekorno. Naredna regata CRO M24 Cupa jedri se od 9. do 12. travnja u Opatiji. To će ujedno biti prva regata Europske serije pa se očekuje dolazak velikog broja inozemnih posada.

Sljedeće godine Svjetsko prvenstvo klase Melges 24 jedri se u Puli pa je i to je jedan od razloga zašto se na svim ovogodišnjim regatama CRO M24 Cupa očekuje dolazak većeg broja stranih posada.