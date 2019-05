Prava drama u Serie A; Kovač i Rakitić u lovu na trofeje Kupa

Engleska, španjolska, francuska i njemačka nogometna liga već su završene, a još se čeka zadnje kolo u talijanskom nogometu. Tamo se odvija prava drama. Kako u borbi za Ligu prvaka, tako i za očuvanje prvoligaškog statusa. Pogledajmo kakvo je stanje u svim Ligama petice ove sezone...

Završnica talijanske Serie A dugo nije bila ovako dramatična. Juventus je novi/stari prvak, Napoli će sigurno sezonu okončati na drugoj poziciji. No, borba za Ligu prvaka je strašna, na još dvije pozicije "puca" četiri kluba. Danas "pole position" drži Atalanta kojoj za Ligu prvaka treba pobjeda protiv Sassuola ili u slučaju remija sa Sassuolom, Milan ne smije pobijediti SPAL.

Inter također ovisi o sebi, treba im pobjeda nad Empolijem. U slučaju remija, Milan ne smije pobijediti SPAL. Inter do Lige prvaka može i porazom, ali tu onda ni Milan ni Roma ne smiju pobijediti. Do Lige prvaka može i Milan. Kako? Naravno uz pobjedu protiv SPAL-a, Inter ne smije slaviti protiv Empolija, a Atalanta ne smije svladati Sassuolo. Također, tu postoji još opcija, ako Milan remizira sa SPAL-om, onda se rossoneri moraju nadati porazima Intera i Atalante, pa i da će Roma nadoknaditi gol-razliku između ta dva kluba.

Roma za plasman u Ligu prvaka ima tek teoretske šanse, oni moraju dobiti Parmu, čekati poraze Milana i Intera, ali i nadoknaditi gol-razliku u odnosu na Inter. A to će biti jako teško, Roma danas ima +17, a Inter +23 gol-razliku. Iz talijanske Serie A ispali su Chievo i Frosinone, još "gori pod petama" Genoi, Empoliju, Udineseu i Fiorentini. U Serie A ušli su Brescia i Lecce, treći se prvoligaš traži između Cittadelle, Beneventa, Hellas Verone i Pescare.

- prvak: Juventus

- plasman u Ligu prvaka: Napoli

- plasman u Ligu prvaka mogu još osigurati: Atalanta, Inter, Milan, Roma

- plasman u Europsku ligu: Lazio (osvojio Kup)

- plasman u Europsku ligu mogu osigurati: Atalanta, Inter, Milan, Roma

- kvalifikacije za Europsku ligu mogu osigurati: Atalanta, Inter, Milan, Roma, Torino

- ispali iz Serie A: Chievo, Frosinone

- još mogu ispasti iz Serie A: Genoa, Empoli, Udinese, Fiorentina

- ušli u Serie A: Brescia, Lecce

- još može ući u Serie A (jedan klub): Cittadella, Benevento, Hellas Verona ili Pescara

- najbolji strijelac: Quagliarella (Sampdoria) 26

