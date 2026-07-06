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OGORČENA LEGENDA

'Pravi' Ronaldo oštro kritizirao brazilsku zvijezdu: On za nas nije nikada igrao kao u klubu...

Piše Ivan Kužela,
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'Pravi' Ronaldo oštro kritizirao brazilsku zvijezdu: On za nas nije nikada igrao kao u klubu...
Foto: Paul Childs
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Ronaldo je sasuo paljbu kritika u javnost. Brazil je ispao zbog Ancelottijevih grešaka, Vinicius je podbacio, a šokira ga što João Pedro nije pozvan i nije mu jasno zašto Endrick nije dobio veću minutažu

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Brazil je izgubio od Norveške 2-1 u osmini finala SP-a. Srca navijača i igrača najbolje reprezentacije u povijesti Mundijala bila su slomljena, a mnogi su kritizirali izbornika i ekipu te pronalazili krivce. Jedan od njih je legendarni i 'pravi' Ronaldo Nazario koji je imao specifičnog krivca za poraz na terenu, ali i van njega.

- Svi znamo koliko je Vinicius talentiran, ali ovo za njega nije bilo dobro Svjetsko prvenstvo. Nikada nije izgledao kao igrač kojeg smo gledali kako dominira u klupskom nogometu. Kada je Brazil trebao svoje najveće zvijezde, on se nikada nije stvarno nametnuo na turniru.

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Smatra da je Carlo Ancelotti u potpunosti podbacio s taktikom.

- Moram biti iskren. Mislim da ovo ispadanje počinje od odluka s klupe. Carlo Ancelotti jedan je od najboljih trenera u povijesti nogometa, ali večeras je napravio previše pogrešaka.

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Foto: Amanda Perobelli

Nije mu jasno zašto napadač Chelseaja Joao Pedro, koji je imao sjajnu sezonu, nije pozvan. 

- I dalje ne razumijem zašto João Pedro nije bio dio ove momčadi. Imao je iznimnu sezonu, u formi je, a Brazilu je trebao napadač koji može ponuditi nešto drukčije. Pogledajte Endricka. Svaki put kada je ulazio na ovom turniru, donosio je energiju, agresivnost i nepredvidivost. Ipak, veći dio Svjetskog prvenstva proveo je na klupi. To ne razumijem.

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