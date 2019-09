Preboljela je rak pa preplivala La Manche 4 puta bez stajanja!

Ako postoje posebne nagrade za istinski sportski podvig i dostignuće, ove godine morala bi ih dobiti Sarah Thomas (37).

Američka daljinska plivačica u utorak ujutro završila je turu na kanalu La Manche prevlivavši ga ne jednom, dvaput ili triput, nego četiri puta bez prestanka! Heroina je plivala 54 sata i 10 minuta.

- Ne mogu vjerovati da smo uspjeli! Idem odspavati sad, poprilično sam umorna - rekla je Thomas za BBC.

Sarah Thomas prva je osoba u povijesti kojoj je ovo uspjelo. Trebala je preplivati oko 130 kilometara, ali je zbog jakih morskih struja morala mijenjati putanju i tako je prešla gotovo 210 kilometara.

Nadmašila je trosmjerne prijelaze Jona Eriksona 1981., Philipa Rusha 1987., Alison Streeter 1990. i Chloë McCardel 2015. Nitko nije uspio prelivati La Manche četvrti put odjednom - do nje.

Uspjeh gospođe Thomas je tim veći kad se zna da je preboljela karcinom dojke nakon teške borbe s opakom bolešću. I to prije samo godinu dana.

- Najteže mi je bilo boriti se sa slanom vodom zbog koje su mi usta i grlo natekli, ali ljudi u ekipi bili sjajni, pomagali mi i držali me jakom.

Počela je podvig na engleskoj obali grada Dovera i plivala do rta Gris-Nez u Francuskoj. Temperatura mora bila je 18 stupnjeva, ali to je nije pokolebalo. Vratila se do Dovera i još jednom stigla do Francuske pa natrag.

- Svaka dužina imala je nešto zbog čega je bila teška. Kad sam se prvi put vratila u Englesku, gotovo sam odustala. Pomislila sam "Trebala bih tu završiti i odustati", ali iz ekipe su mi rekli: "Znaš što? Ti možeš bolje. Možeš nastaviti" - rekla je Sarah i dodala:

- Drugi povratak iz Francuske bio je stvarno naporan. Trebala mi je cijela vječnost i borila sam se s morskom strujom. Meduza me je ugrizla za lice. Nije bilo tako hladno kao što sam mislila da će biti, ali svejedno je bilo hladnjikavo.

Njena majka Becky Baxter teško je proživljavala ovaj nevjerojatan uspjeh koji je započeo u nedjelju rano ujutro i završio u svitanje utorka.

- Bila sam na puno njenih putovanja, a ovo je bilo daleko najstrašnije. Kći mi je čudo prirode, ali imala je problema s boli u trbuhu. Bili smo zabrinuti krajem prvog dana jer nije mogla suzbiti tu bol - rekla je.

Extraordinary, amazing, super-human!!! Just when we think we’ve reached the limit of human endurance, someone shatters the records. Huge congratulations to Sarah Thomas on swimming the English Channel 4x continuously!!! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏊‍♀️🇫🇷 🏊‍♀️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏊‍♀️🇫🇷🏊‍♀️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/kOa9QlereH