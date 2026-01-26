Pred Hrvatskom je ključna faza Eura. Lučin: Slovencima nema puno igrača, ali su vrlo uigrani

Hrvatska je na Europskom rukometnom prvenstvu u nedjelju u Malmö Areni slavila nad Švicarskom, a u utorak nas čeka Slovenija. Prijašnje smo u preliminarnoj rundi pobijedili Gruziju i Nizozemsku te gubili od Švedske, a naknadno smo dobili Islanđane.

- Slovenija je ozbiljna reprezentacija i još ima šanse za polufinale, tako da će to biti čvrsta utakmica. Protiv Švicarske smo imali užasno otvaranje s puno nervoze, ali opet smo pokazali karakter i došli do pobjede. Najvažnija su ta dva boda iz te utakmice i sada se okrećemo Sloveniji, izjavio je za medije dao reprezentativac Tin Lučin (26).

Komentirao je bek Nexea stanje u našoj i slovenskoj momčadi.

- Iako im nedostaje puno igrača, očito imaju ujednačen sustav igre i pokazali su širinu. Nadam se da će se zaliječiti Martinović i Slavić. Bacit ćemo se na glavu jer moramo pobijedit zadnje dvije utakmice i zbog što boljeg plasmana za kvalifikacije za SP.

Da bi se našla u Herningu na finalnom vikendu, Hrvatskoj će trebati pobjede protiv Slovenije i Mađarske, ali i nečija pomoć da Island ili Švedska izgube bod ili dva.

Slovenija je na ovo prvenstvo doputovala bez čak sedam igrača koji su bili njezina noseća snaga zadnjih godina na velikim natjecanjima. Ozljede su iz sastava izbacile Klemena Ferlina, Mihu Zarabeca, Blaža Blagotinšeka, Aleksa Vlaha, Nejca Cehtea, Mitju Janca, Jaku Malusa, Tadeja Kljuna itd… I malo tko je Sloveniji nakon toga davao šanse, čak i za prolazak prvog kruga. Ali oni su se do sada pokazali kao jedno od najvećih iznenađenja prvenstva.