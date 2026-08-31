Predsjednica NK Osijeka: 'Ne biramo između momčadi i sustava nego gradimo oboje'

Jedan dobar igrač može promijeniti utakmicu. Nekoliko pravih odluka može promijeniti sezonu. Ali izgraditi stabilnu budućnost nogometnog kluba zahtijeva mnogo više od momčadi. U NK Osijeku taj je posao već počeo - ne kroz jednu veliku odluku, jedno ime ili jedno obećanje, nego mijenjanjem načina na koji Klub radi, razvija svoje ljude, donosi odluke i gradi vlastitu budućnost.

Cilj je, kaže predsjednica Alexandra Végh, jasan: snažan i održiv NK Osijek koji ne ovisi o jednom igraču, jednom treneru, jednom prijelaznom roku ili jednom kratkom razdoblju uspjeha. Posljednjih mjeseci Klub jača i sportsko i poslovno djelovanje. Uz sportskog direktora Kennetha Zandvlieta i glavnog trenera Federica Bessonea, projektu su se pridružila i tri španjolska stručnjaka - Carles Planchart, Francesc Cos i Albert Puig - koji zajedno s ljudima NK Osijeka rade na ključnim područjima nogometnog razvoja: sportskim procesima i prvoj momčadi, performanceu i medicini te Akademiji.

Foto: NK Osijek

Istodobno je Olivier Jaubert preuzeo dužnost glavnog izvršnog direktora i vodi razvoj poslovnog dijela Kluba. Tri španjolska stručnjaka donose desetljeća iskustva iz Barcelone, Bayerna i Manchester Cityja.

No Végh brzo skreće razgovor s poznatih imena. „Priča je o tome što NK Osijek može naučiti od najboljih, kako to znanje možemo prilagoditi Klubu i - što je najvažnije - kako ono može ostati unutar NK Osijeka”, kaže.

Sustav, ne samo momčad

U nogometu se očekuje da promjena najprije bude vidljiva na terenu. Velik dio onoga što Végh gradi nalazi se iza prve momčadi, izvan vidokruga javnosti. „Dugoročno jedno bez drugoga nije dovoljno”, objašnjava. NK Osijek će nastaviti dovoditi igrače koji mogu podići razinu momčadi - ali ne pod svaku cijenu.

„Ne zanimaju nas velika imena koja dolaze zbog velike plaće, bez prave motivacije da se bore za ovaj Klub”, kaže. „Svaki igrač koji dođe u NK Osijek mora doći gladan uspjeha, ambiciozan i s iskrenom željom da doprinese. I mi želimo rezultate na terenu što prije, samo želimo da dolaze od pravih igrača i iz pravog okruženja.”

Foto: NK Osijek

To znači da svaki novi igrač ulazi u sustav osmišljen da ga dobro upozna prije nego što dođe - njegove kvalitete, potencijal, rizike - i da mu osigura najbolje moguće uvjete za rad, razvoj i oporavak, uz trenera koji ima kvalitetne informacije i igrača kojeg podržavaju skauting, medicina, performance i analiza.

„Kvalitetan igrač može napraviti veliku razliku”, kaže Végh. „Ali kvalitetan sustav povećava vjerojatnost da će više igrača napraviti razliku, da ćemo ih bolje razvijati i da ćemo dobre odluke moći ponavljati iz godine u godinu. Ne biramo između momčadi i sustava. Gradimo oboje - ne sustav umjesto momčadi, nego sustav kako bi svaka buduća momčad NK Osijeka imala veće izglede za uspjeh.”

Pouka iz cijene prečaca

Zašto toliki naglasak na temeljima? Zato što Végh ne želi graditi NK Osijek „od jednog prijelaznog roka do drugoga”. Nogomet uvijek nudi iskušenje brzog rješenja - nekoliko velikih poteza, snažno ulaganje, možda i dobar rezultat. „Ponekad uspije”, kaže. „Ali ponekad proizvede samo kratkotrajni bljesak uspjeha.”

To je lekcija koju je, kaže, hrvatski nogomet - uključujući i povijest samog NK Osijeka - već platio.

„Prije nekoliko godina vidjeli smo do čega mogu dovesti nerealni i kratkovidni troškovi u sportskom sektoru, i iz toga moramo učiti, a ne to ponavljati. Ambicija nije izlika da kockamo budućnost Kluba zbog kratkoročnog rezultata.”

Bez snažnih temelja, dobar niz rezultata brzo se može raspasti. Ode važan igrač. Promijeni se trener. Sljedeći prijelazni rok ne bude jednako uspješan. I klub kreće ispočetka. „Ne želimo svaki put ponovno kretati od nule”, kaže Végh.

Foto: NK Osijek

„NK Osijek ponovno gradimo od temelja, a ti temelji moraju biti snažni i kvalitetni ako želimo da dugo nose ono što na njima gradimo.”

Ti temelji su, njezinim riječima, „ljudi, znanje, jasne odgovornosti, kvalitetan skauting, snažna Akademija, medicina i performance, analiza, inteligentna uporaba podataka, jasni procesi te poslovna i financijska stabilnost koja može podržati naše sportske ambicije.”

„Temelji možda nisu najatraktivniji dio zgrade”, kaže. „Nisu prvo što ljudi vide. Ali oni određuju koliko visoko možete graditi. A mi želimo graditi visoko - toliko visoko i na toliko čvrstim temeljima da ni potres ne može srušiti ono što izgradimo.”

Duži put, koji je već počeo

Végh je otvorena da je riječ o svjesno odabranom, dužem putu. „Ne želim stvarati očekivanje da se ozbiljan nogometni klub može iz temelja promijeniti preko noći”, kaže. „Možemo raditi brzo. Moramo raditi intenzivno. I upravo to radimo. Ali neke stvari jednostavno ne možete preskočiti.”

Skautsku mrežu ne možete izgraditi preko noći, od sustava Akademije ne možete očekivati da za nekoliko mjeseci proizvodi generacije igrača, a kulturu visokih standarda potrebno je vremenom usaditi. „Naš put zato možda jest duži”, kaže. „Ali vjerujem da je sigurniji i, prije svega, održiviji. Strpljenje ne znači čekanje. Strpljenje znači nastaviti ozbiljno raditi i kada puni rezultat tog rada još nije vidljiv.”