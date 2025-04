Predsjednici Uefe i Fife složni: Rusija će se vratiti u natjecanja, potrebno je samo jedno...

Predsjednik Fife Gianni Infantino rekao je u četvrtak kako se nada da bi se Rusija uskoro mogla ponovno pridružiti globalnom nogometnom svijetu, jer bi to značilo da je rat u Ukrajini završio. Ruski klubovi i reprezentacija suspendirani su iz natjecanja Fife i Uefe otkako je zemlja napala Ukrajinu u veljači 2022. godine.

- Kako se vode razgovori za mir u Ukrajini, nadam se da ćemo uskoro moći prijeći na sljedeću stranicu, vratiti i Rusiju na nogometnu kartu jer bi to značilo da je sve riješeno - rekao je Infantino na 49. Kongresu Uefe u Beogradu.

- To je ono za što moramo navijati, to je ono za što se moramo moliti jer to je ono o čemu se radi u nogometu. Ne radi se o podjelama, radi se o ujedinjavanju djevojaka, ujedinjavanju dječaka, ujedinjavanju ljudi gdje god bili.

Čelnik Uefe Aleksander Čeferin ponovio je Infantinove izjave.

- Kada rat prestane, Rusija će biti ponovno primljena - rekao je Čeferin na završnoj tiskovnoj konferenciji Kongresa Uefe.

Čeferin je rekao da se oštro protivi prijedlogu koji Fifa razmatra o povećanju broja momčadi na Svjetskom prvenstvu 2030. na 64 kako bi se obilježila stota obljetnica sportskog događaja. Maroko, Španjolska i Portugal su domaćini turnira, a Argentina, Paragvaj i Urugvaj, gdje je 1930. godine održano prvo Svjetsko prvenstvo, trebali bi ugostiti tri utakmice.

New York Times je izvijestio da je Ignacio Alonso, predsjednik urugvajskog FA-a, predložio jednokratno proširenje na prošlomjesečnom Vijeću Fife.

- Ovaj prijedlog je za mene bio možda čak i više iznenađenje nego za vas - rekao je Čeferin.

- Mislim da je to loša ideja. Mislim da to nije dobra ideja za samo Svjetsko prvenstvo, a nije dobra ideja ni za naše kvalifikacije.Dakle, ne podržavam tu ideju. Ne znam odakle je došla. Čudno je da nismo ništa znali prije ovog prijedloga na kraju Vijeća Fife.

Svjetsko prvenstvo već je prošireno s 32 na 48 momčadi za sljedeće godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi.