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HRVAT U GRČKOJ

Predsjednik AEK-a je nahvalio Majera: Vidim ti u očima da si motiviran. Gladan si kao tigar

Piše Ivan Kužela,
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Predsjednik AEK-a je nahvalio Majera: Vidim ti u očima da si motiviran. Gladan si kao tigar
Foto: Marty Jean-Louis/Sipa USA/PIXSEL
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Lovro Majer stigao u AEK, a vlasnik kluba ga je dočekao sjajnim porukama i velikim očekivanjima. Hrvatski veznjak želi odmah gurati prema Ligi prvaka, a od transfera će profitirati i četiri hrvatska kluba

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AEK je dolazak Lovre Majera predstavio videom u kojem mu je dobrodošlicu poželio vlasnik kluba Marios Iliopoulos: "Lovro, dobro došao u Grčku. Ovo je fantastična zemlja, ali rekli su mi i da je Hrvatska jako lijepa. Ako me pozoveš dok si tamo, doći ću", rekao je Iliopoulos, a zatim objasnio svoja očekivanja.

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- Ti si za nas važan igrač. Dolaziš kao zamjena za također vrlo važnog igrača koji je dao srce i dušu za ovu momčad. Zato puno računamo na tebe. Ne zato što jednostavno želimo imati velika očekivanja, nego zato što vidimo da si talentiran igrač. Vjerujemo da ovoj momčadi možeš puno dati i da ćemo uskoro krenuti prema uspjehu u koji svi vjerujemo, poručio je vlasnik AEK-a.

Majer nije skrivao zadovoljstvo zbog transfera, koji je, kako kaže, realiziran u vrlo kratkom roku.

- Zaista sam sretan što sam ovdje, ovo je nevjerojatan klub. Sve se dogodilo jako brzo, u tri ili četiri dana. Jako sam zadovoljan odlukom. Grčka je prekrasna zemlja, kao i Atena.

Hrvatski veznjak odmah je istaknuo i jedan od glavnih razloga zbog kojih je prihvatio ponudu AEK-a.

- Jedan od razloga dolaska jest želja da ponovimo uspjeh iz prošle sezone, a dat ću sve od sebe da igramo Ligu prvaka. Zato sam iznimno motiviran.

Iliopoulos se na to nadovezao komentarom.

- Vidim ti to u očima. Kad sam bio mlad, imali smo izraz da netko ima 'tigrove oči'. A ja to vidim u tvojim očima. Vrlo si inteligentna osoba.

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Foto: Marty Jean-Louis/Sipa USA

Majer je prilikom predstavljanja dobio i novi broj na dresu. Vlasniku AEK-a poklonio je dres hrvatske reprezentacije s brojem sedam, koji je nosio na Europskom prvenstvu protiv Španjolske, dok mu je Iliopoulos uzvratio dresom grčkog kluba. U novoj sezoni Majer će nositi broj 14.

Od njegovog transfera će zaraditi i četiri hrvatska kluba. Putem Fifinog fonda za solidarnost Dinamo će dobiti 105.000, dok će Lokomotiva dobiti 150.000 eura. Osim njih, zaradit će i zagrebački niželigaši Trnje i Dubrava. Trnje će dobiti 15.000, a Dubrava 30.000 eura.

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