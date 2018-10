Predsjednik Armade: Bišćan će otići s prvom pravom ponudom

Igor Bišćan u nezavidnoj situaciji, Armada ga tjera

Novopečeni strateg Rijeke Igor Bišćan već se nekoliko dana nalazi na udaru kritika najžešćih navijača Rijeke zbog grijeha iz prošlosti. Armada mu predbacuje nestašluke iz Bišćanovih igračkih dana u dresu Dinama.

U eteru Radio Rijeke gostovao je predsjednik Kluba navijača Armada, Dejan Božić, koji se kritički osvrnuo na izbor Igora Bišćana.

- Trenutna situacija je status quo - započeo je Božić.

- Iznijeli smo svoje mišljenje, klub se nije očitovao. Bišćan je i dalje trener, a mi se tome protivimo kao i pomoćnom treneru Renatu Pilipoviću. Smatramo da bi se u nekim stvarima trebali konzultirati navijači i da svi idemo prema istom cilju, da se ne događaju ovakve stvari. Četiri-pet godina je bila ona krilatica Zajedno smo Rijeka, stav Armade je da nam je neprihvatljivo da nam je trener Igor Bišćan, a pomoćni trener Renato Pilipović.

Bišćanu zamjeraju što je kada je postigao gol Rijeci u sezoni 1998./99. neprimjereno gestikulirao prema tribini (srednji prst op.a.) na kojoj je bila Armada.

- To mu je samo jedan od grijeha, a nije jedini. To se prezentira kao jedina stavka koju je napravio i zamjerio se Armadi. Dečko je u više navrata konstantno omalovažavao klub i navijače Rijeke. Nekim svojim postupcima je u više navrata to dao do znanja - smatra Božić.

Igor Bišćan je pokušao umanjiti štetu isprikom, ali njegova gesta nije naišla na pozitivan odjek.

- Normalno da nije upalilo. Ako sam nešto u svojoj prošlosti napravio računi kad-tad dođu na naplatu, to je tako u životu. Ne može se neke stvari raditi, a onda ću se ispričati... Barem to ne drži vodu kod nas malo tvrđih ili, kako nas vole nazivati radikalnijih navijača ne drži vodu. Dakle, ako sam nešto u životu napravio onda za to odgovaram i snosim posljedice.

U petak Rijeka gostuje kod Intera u Zaprešiću, a neki spekuliraju se o bojkotu navijača.

- Armada će uvijek biti uz Rijeku na tribinama, vrijeme će pokazati hoće li navijati ili ne. U petak imamo utakmicu u Zaprešiću, od svih koji nama neke stvari zamjeraju i koji podržavaju Bišćana u Zaprešiću ih neće biti deset, a nas će biti 100 do 150. To sve govori tko prati Rijeku, tko sve ide uz Rijeku i tko ne zaboravlja na neke stvari. Ponavljam, kakvi smo takvi smo, ali imamo stavove i nismo beskičmenjaci da mijenjamo svoj stavove. Imamo svoj put po kojem kročimo, a kome to smeta to je njegova stvar.

Dejan Božić je odbio odgovoriti na pitanje o tome hoće li biti verbalnih uvreda prema mladom treneru Rijeke.

- Ne bih o tome. Svi nas prozivaju da se povodimo za onima s juga i da želimo da ulica vodi klub. To nismo i ne želimo imati taj prefiks. Odredili smo smjernice svojega ponašanja, dođite u Zaprešić, dođite na Rujevicu pa ćete vidjeti. Podržite klub, a mi ćemo ga nastaviti podržavati na svoj način. Klubu se nikada ne okreće leđa, a ovakvi treneri će otići za boljom ponudom za godinu ili dvije. Armada i navijači će uvijek ostati tu - završio je istaknuti pripadnik navijačke skupine Armada.