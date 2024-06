Predsjednik Barcelone: Mbappé u Realu? Radije bih vjerovao našim igračima iz akademije...

Real Madrid je demonstrirao silu i ovog ponedjeljka objavio kako je Kylian Mbappé (25) novi igrač "kraljevskog kluba". Time je madridski klub poslao snažnu poruku samo dva dana nakon što je pobijedio Borussiju Dortmund 2-0 u finalu Lige prvaka i time osvojio 15. europsku titulu.

Bernabeu je ovacijama prekidao Modrićev govor, a on obećao: Vidimo se iduće sezone

A novo pojačanje Reala sigurno brine navijače Barcelone. Katalonski div u velikim je financijskim problemima i nema resursa kojim bi doveo velika imena u klub. Barcelona je nekoć dovodila Neymara, Luisa Suareza, pa trošila i preko 100 milijuna eura za Dembelea, Coutinha, Griezmanna... Ali financijske prilike u klubu su sada drugačije.

- Ne moramo prodati važnog igrača, a smatramo i kako velika pojačanja nisu potrebna - rekao je predsjednik Barcelone Joan Laporta, koji se oglasio za Barca One nakon turbulentne sezone.

Laporta ima više vjere u Barceloninu filozofiju nego u dovođenje zvijezdi kao što je Mbappé.

- Real je doveo Mbappéa? Kao navijaču Barcelone, to nisu dobre vijesti, ali imam više vjere u Barcinu filozofiju, a to je vjera u našu La Masiju (akademiju za mlade igrače, op. a.). Možemo se boriti u Europi s momčadi koja je izgrađena oko mladih igrača. Zato smo doveli Hansija Flicka i u to vjerujemo. Imamo momčad koja može konkurirati u Europi i Španjolskoj.

Barcelona je završila druga u španjolskom prvenstvu s 85 bodova, tri manje nego u prethodnoj sezoni u kojoj je osvojila španjolsko prvenstvo. Real je, međutim, osvojio prvenstvo s čak 95 bodova.

- Pričamo o pojačanjima s Flickom. Prije svega želimo dovesti obrambenog veznjaka. Možda dovedemo i krilnog napadača. Hoćemo li dovesti Kimmicha? Ne razmišljamo o tome. Imamo i nekoliko igrača iz B momčadi koji se dobro uklapaju u prvu - zaključio je Laporta.