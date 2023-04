Predsjednik Bayerna otkrio zašto su smijenili Nagelsmanna

Prije tjedan dana Bayern München je iznenađujuće smijenio Juliana Nagelsmanna. Klub se plasirao u četvrtfinale Lige prvaka laganom pobjedom protiv PSG-a i zaostajao je bod za Borussijom Dortmund u Bundesligi. Zaostatak koji nije bio razlog za dramu, no posrijedi su bile neke druge unutarnje stvari.

Čelnicima je najviše zasmetalo što Bayern igra toplo-hladno, nisu bili zadovoljni predstavama, a navodno se i svlačionica okrenula protiv Nagelsmanna koji je u vezi s novinarkom Bilda Lenom Wurzberger. Upoznali su dok je ona za svoj medij pratila Bayern pa ju je poslodavac poslao u drugu rubriku. No, u klubu su sumnjali da je sad već bivši trener krtica koja odaje informacije javnosti.

Skijanje ga koštalo posla

Nagelsmann je nakon poraza od Bayer Leverkusena 2-1 brže-bolje pobjegao u rodnu Austriju na skijanje s djevojkom kako bi razbistrio glavu, a čini se kako ga je taj potez koštao posla. Za Kicker je to otkrio počasni predsjednik Bayerna Uli Hoeness.

- Julian Nagelsmann nije trebao ni smio ići na skijanje nakon poraza u Leverkusenu. Da je ostao u Münchenu, sigurno bi čelnici kluba s njim obavili razgovor u ponedjeljak ili utorak i vjerojatno do svega ovoga ne bi ni došlo. Tko zna što bi se događalo da nije bio na skijanju i da su ga mogli kontaktirati - rekao je Hoeness.

Dok je on bio na skijanju, u klubu su sastančili i razmišljali kako dalje. Ciljevi su i dalje dohvatljivi do kraja sezone, ali igra nije bila zadovoljavajuća, a i povjerenje u trenera koji očito nije dovoljno posvećen svojem poslu je bitno opadalo. Za smjenu je doznao na skijanju.

- Nije trebao ići na odmor. Bilo je igrača koji su ostali u Münchenu tijekom reprezentativne pauze, poput Thomasa Müllera. Oni su sami trenirali jer njihov trener nije bio tu, bio je na skijanju - zaključio je Hoeness.

Pomalo bizarno, ali ispadne da je na kraju Nagelsmann zbog skijanja dobio otkaz. Kako god, sada će se moći skijati do mile volje, a uz to plaća i dalje ide. Zbog visoke otpremnine, Bayern će ga ostaviti na platnoj listi, a to će vjerojatno biti do ljeta kada bi trebao pronaći novi angažman.

Strasti se smiruju, a o Nagelsmannu više nitko ni ne priča nakon što je Thomas Tuchel razbio Borussiju 4-2 i vratio se na vrh s dva boda prednosti. Točno ono što su čelnici i tražili.

