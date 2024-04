Predsjednik Celja: Nije šala, želimo Modrića! U bivšem klubu doveo sam Roberta Carlosa...

Ostanak u Real Madridu, Dinamo, MLS ili pak Saudijska Arabija. Opcije su to koje se spominju u kontekstu nastavka karijere hrvatskog kapetana Luke Modrića. On bi najradije u Realu završio karijeru, Saudijci mu nude milijune, a Maksimir bi 'eksplodirao' kada bi se vratio nakon 19 godina. Što će na kraju biti, morat ćemo se strpjeti do kraja sezone kada će Luka donijeti odluku, a do tada će kolati svakakve glasine. A jedna od njih je da i Celje žele dovesti hrvatskog reprezentativca.

Pokretanje videa... 00:40 Stan Luke Modrića u Zagrebu | Video: 24sata/Video

U početku su svi mislili da je riječ o šali, ali slovenski klub je ozbiljan. Celje će ove sezone osvojiti naslov prvaka i igrat će kvalifikacije za Ligu prvaka, a njihov adut u pokušaju dovođenja najboljeg igrača svijeta iz 2018. godine je trener Damir Krznar. Njih dvojica poznaju se godinama, igrali su zajedno u Inter Zaprešiću u prvom dijelu sezone 2004/2005 i očito su ostali u dobrim odnosima kada se Celje uzda u njihovo prijateljstvo.

Foto: Susana Vera

- Luka Modrić je vrhunski nogometaš kojeg bi svaki klub na svijetu htio imati u svom sastavu. Ambicioznost NK Celja je jasna, a to je interes za dovođenjem najboljih igrača. Ostavljam novinarima i javnosti da procijene realnost Modrićevog dolaska u Celje - rekao je Krznar na upit o dolasku hrvatske legende.

Nije puno toga otkrio, ali zato je rječit bio predsjednik Valerij Kolotilo koji je potvrdio kako želi dovesti Modrića. Kao vrlo vjerojatno svaki klub na ovoj planeti, ali svatko se ima pravo nadati.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Ovo nije šala. Dopustite da objasnim. U ovaj projekt smo krenuli jer se Damir Krznar i Luka Modrić poznaju iz igračkih dana. Ako imamo takav odnos, zašto ga ne pokušati iskoristiti? No, ako želite razgovarati s igračem koji je još uvijek pod ugovorom s klubom, pogotovo takvim kao što je Real, red je da o tome obavijestite klub - rekao je Kolotilo za Sport Klub.

Modriću na ljeto istječe ugovor. Opcija jenekoliko, ali ako mu Real ponudi novi ugovor, tu je priči kraj. Kao što je i ranije govorio, želja mu je završiti karijeru u najvećem klubu na svijetu. Ipak, nada umire posljednja. Kao što se Dinamo nada da će mu se dijete vratiti doma, tako se i Celje ima pravo nadati.

- Ako možda sada ne bude moguće, pokušat ćemo opet za šest mjeseci ili godinu dana. Još ću vam reći, ako ne uspijemo s Modrićem, pokušat ćemo dovesti nekog drugog nogometaša ove razine. Već imam iskustva s tim. Kad smo bili u Anžiju, doveli smo Roberta Carlosa tamo. I cijeli se klub podigao na sasvim drugu razinu. Upravo tako mislim.