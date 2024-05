Predsjednik Hajduka snimljen na sastanku s Andyjem Barom. Tri igrača bila pod povećalom

Novi predsjednik Hajduka Ivan Bilić posjet Zagrebu povodom nastupa pionira i kadeta u završnici Hrvatskog nogometnog kupa, iskoristio je i za radni sastanak s menadžerom Andyjem Barom u hotelu Westin. On vodi brigu o karijerama trojice aktualnih igrača "bilih".

- Ovo je sastanak kakav se uobičajeno radi kad dođu novi predsjednici u klub, tako smo se on i ja našli. Ja imam tri igrača u Hajduku, Brekala, Žapera i Brajkovića, red je da popričamo o njihovom statusu i svemu što ide uz to. Nemamo razloga skrivati se ni bilo što, našli smo se u hotelu Westin, popričali malo o svemu, planovima u Hajduku, ništa neuobičajeno što se inače ne radi u tim krugovima - rekao je Andy Bara za 24sata.

S obzirom na to da su Roko Brajković (18) i Mihael Žaper (25) vezani dugoročnim ugovorima (do 2026. odnosno 2028.), glavno je pitanje što će ovo ljeto, osim s Ivanom Perišićem, biti s Josipom Brekalom (25) koji je zimus stigao na posudbu iz Fiorentine do kraja sezone tešku oko 600.000 eura.

- Brekalo je igrač Fiorentine i sva odluka je na Fiorentini. Naravno da je predsjednika zanimalo ono što zanima i javnost, može li Brekalo dogodine ostati u dresu Hajduka, predsjednika je zanimala ta informacija, rekao sam mu da o tome treba razgovarati s Fiorentinom. Ako Hajduk bude zainteresiran, sjest ćemo i pokušati realizirati tu opciju - dodao je Bara.