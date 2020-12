Naš problem je što 93 posto ljudi u klubu nikad ništa nije osvojilo, oni nemaju taj osjećaj jer nisu bili u toj poziciji i ja im moram probuditi taj osjećaj, kazao je predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić gostujući u emisiji Hrvatskog radija Split.

Odmah u startu kazao je kako mu nije drago što istupa.

- Došao sam pokazati da se ne skrivam. Predsjednik dolazi u ovakvu emisiju samo kad ima nešto reći, a ja se mogu jedino ispričati i kazati da me sram i gdje smo i gdje se nalazimo. Tu sam već 45 dana i vjerujem da je dovoljno loše da bi moralo krenuti nabolje i volio bih da su nas igrači malo više razveselili, da su sugrađanima i svima skupa zaželjeli bolji Božić, da ja ne moram pričati. Ali to se nažalost nije dogodilo.

POGLEDAJTE VIDEO: Jakobušić u Hajduku

Predsjednik je kazao kako ima cilj i plan i poslao poruku kako će biti bolje.

- Želio bih u ovo vrijeme blagdana vratiti nadu, prije svega navijačima koji toliko željno iščekuju boljeg Hajduka. Pazite dokle smo mi došli, samo želimo da nismo peti, a to je totalno suludo. Umjesto da se Hajduk bori za prvo mjesto, da smo moćni i jaki, mi smo peti... A svi misle da ne može gore. Uvijek može gore. Ona utakmica protiv Rijeke je trebala bila prekretnica za klub. Imaš situaciju da sve krene u drugom smjeru, a ostalo je na istom. A i to isto nešto govori, nije se ni moglo dogoditi drugačije. I da smo dobili Rijeku, vjerojatno bi po nekoj logici ostvarili pozitivan rezultat i u Varaždinu i protiv Gorice, i meni bi bilo lakše biti ovdje, ali bi sve ostalo isto.

Otvoreno je Jakobušić govorio i o pitanju trenera i prinova.

- Znam da to najviše zanima navijače, ali i ljude u klubu. Tu ću informaciju ostaviti za nas. Imam dvojbe kao i svi, ne u kojem smjeru i kako. Možemo razgovarati i o gospodinu Keku, i o gospodinu Biliću, Leki, Juriću... Činjenica je da su svi oni "kapitalci", kako se piše kroz medije, i sada svi očekuju trenera tog kalibra, a ako dođe netko "lošiji" od njih, bit će razočaranje. Meni ne smeta taj pritisak, ali me on neće ubrzati, ne želim pogriješiti i ne mogu vam konkretno odgovoriti. Dvije su mogućnosti: da novi trener dođe odmah ili na ljeto. Ne zbog toga što nam on treba za ovu godinu, nego za iduće četiri godine.

Cilj sezone je Europa.

- Imamo još 22 utakmice, imamo Kup, znamo koji nam je, na žalost, cilj i ambicija, a to je ući u Europu. S tim se ne možemo zadovoljavati u idućim godinama, ni Hajduk ni ja nemamo vremena, kao ni svi drugi. Sad mi jedan zaštitar kaže: "Samo naprijed predsjedniče, kamion Čistoće i sve potjerati". Ali netko treba igrati...

Predsjednik vjeruje da je stvar psihologije.

- Stvar je glave, sve ide iz glave i mentaliteta, mi smo izgubili mentalitet pobjednika. Ušli smo u apatiju kao klub. Neću to širiti na grad, ali veliki utjecaj ima na raspoloženje ljudi, puno je veća uloga naša nego što se možda vidi. I treba raditi na tome pa će doći sve skupa. Sad je loše, ali će se okrenuti. Pitanje je hoće li u prvom, u trećem, ili u šestom mjesecu, ali sve radimo da se okrene.

Doveli su Lovru Kalinića, a bit će još promjena.

- To je smjer u kojem želimo ići. Vrlo teško je dovesti nekoga u ovo okruženje kad si peti, u teškoj financijskoj situaciji. Teško je vrijeme, nije bilo utakmica, nije bilo Europe, imaš veliki kadar i složit ćete se da on nije na nivou Hajduka kakvoga želimo, a ide zimski prijelazni rok, najgore vrijeme za prodaju. Kupuje samo onaj tko mora i komu je hitno. Mi smo peti i treba nas spašavati, moramo kupovati, a nemamo novca. I sada je ključno dobro balansirati, dovesti na ključne pozicije igrače poput Kalinića, ne libimo se i takve stvari raditi. Ako nekad ne razumijete što radimo, ja mislim da smo na dobrom putu, ako je svima sve jasno, onda to ne valja. Želimo da Hajduk bude jak deset godina u nizu, ali ne da to razdoblje počne za devet godina, nego što prije. Želimo Hajduk u kontinuitetu jak i moćan, ali nam za to na žalost treba vremena.

Najavio je Jakobušić i promjene u klubu.

- Već sam objavio kako biram ne samo suradnike, nego cijelu vertikalu. Bit će puno promjena u klubu, a izabrat ću sportskog direktora onog trenutka kad budem vjerovao u njega, a on u mene i moje riječi. Kad budem imao ime sportskog direktora i trenera, objavit ću. Vjerujte da meni najteže pada što ga nemamo. Volio bih da to bude do kraja godine, ako ne, onda početkom druge. Ali je vrlo bitno, teška je godina, za sve, bitno je da u novu godinu krenemo s "clean startom", kao na kompjuteru: Ctrl, Alt, Delete. Put će biti dug, ali mi ćemo jasno komunicirati jasno svaku točku, kao i HNS. Došao sam ovdje nešto napraviti, imam vjeru u Hajduk, a onda i u sebe.

Poruka navijačima.

- Zajedništvo svih, pozitiva, vjera... Puno je teorija zavjere i puno će nam njih podmetnuti nogu kad dođemo blizu cilja, ali tom trenutku klub se mora oduprijeti unutarnjim resursima. Ja sam to doživio, bio sam dvije godine osporavan u Jugu, kad nemaš uspjeha onda svima smetaš. Ali kad se dogodi uspjeh, taj osjećaj kad se nešto osvoji to je nešto nemoguće. U klubu radi 93 posto ljudi koji nikad ništa nisu osvojili, oni nemaju taj osjećaj i ja im ga moram probuditi.