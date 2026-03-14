Predsjednik HNS-a: Ja sam za novi stadion, Hajduk i Split ga zaslužuju! Cijena? To ne znam

Panel rasprava u Splitu izazvala je velik interes javnosti po pitanju mogućih rješenja oko pitanja Poljuda, a svoja je razmišljanja podijelio i predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

- Ljudi su emotivno vezani uz Poljud. Nisam za rekonstrukcije, čuo sam da su rekli da se i ne može raditi rekonstrukcija, ali sigurno je to bacanje novca u "bačvu bez dna". Ja sam za novi stadion, a Hajduk i grad Split ga zaslužuju. Bit će referendum da odluče u Splitu žele li novi stadion i gdje će biti. Igrači hrvatske reprezentacije vole dolaziti na Poljud igrati, ali kad vidite druge stadione i njihovu infrastrukturu, ovdje nije dobro. Potrebno je uložiti u infrastrukturu.

- Pogledajte stadion u Osijeku. Ovdje ne bi bio problem napuniti ni 50, 60 tisuća gledatelja, ali mislim da bi trebalo doći do izgradnje novog stadiona. Mi smo u Velikoj Gorici pokrenuli projekt kampa, imali smo čistu situaciju što se tiče vlasništva i to nam je olakšalo. Preporuka je da sagledate sve činjenice - što nosi sam Poljud, što dobijete ako ostane na mjestu, što dobijete u slučaju rekonstrukcije. Vjerujte, u slučaju novog stadiona napravit ćete iskorak. I Hajduk bi profitirao kroz prihode, ali bilo bi i sadržaja izvan samog nogometa - rekao je Kustić i zaključio:

- Željeli bismo dovesti i finale Konferencijske lige na novi stadion, ali do toga bi se trebali ispuniti neki uvjeti. Kao predsjednik Saveza uvijek ću zagovarati bolju infrastrukturu.

- Hajduk i grad zaslužuju novi stadion. Hrvatska reprezentacija redovito s velikom ljubavlju i željom dolazi igrati ovdje, a tako će biti i protiv Španjolske u Ligi nacija. Ne bih ulazio u detalje, ali zagovaram svakako novi stadion. Svi ovdje se zalažu za to.

Hoće li reprezentacija podjednako nastupati u Splitu i Zagrebu kad oba grada dobiju nove stadione?

- Naravno, kao i u Rijeci, Osijeku, svugdje. Bitno je i za navijače da imaju sigurnost.

Vi ste javno rekli da želite novi stadion i to što prije?

- Zagovaram nešto dobro uvijek, ali i da se riješi u nekom razumnom roku, a ne da krenemo u razgovore i pregovore pa da se na pregovore rješava pet, 10 godina. Neka se realizira ono što se obeća. Svi ovdje smo za to da se treba napraviti novi stadion.

Na koji način HNS može pomoći?

- Nigdje na svijetu nogometni savez ne gradi stadion, ali siguran sam da postoje ljudi u gradu i klubu koji su zaduženi za taj dio. Kad postoji volja i želja, to se može realizirati. Koliko bi koštao? To zaista ne znam.

Jedna od opcija je i da se proširi tribina?

- Stručnjaci ovdje su rekli da ne postoji mogućnost rekonstrukcije.