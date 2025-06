Predsjednik Istre o odlasku Garcije u Hajduk: 'Pokazali smo da više nećemo popuštati...'

Iako je ta informacija procurila u javnost još prije dvadeset dana, Hajduk je tek u petak i službeno predstavio Gonzala Garciju kao novog trenera. S njim su sve odavno dogovorili, no pregovaralo se dugo oko odštete pa je potom i sama Istra otezala oko završnih isplata Urugvajcu, zapelo je oko bonusa, što je nepotrebno potrajalo duže od očekivanog, ali sada se i to riješilo.

Pokretanje videa... 01:36 Šibenik - Hajduk 0-1, crveni karton Livaje | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Garcia ide u Split, a u njegovu fotelju na Aldo Drosini zasjeo je Goran Tomić. Ipak, neplanirana je to promjena trenera u Istri, nadali su se da će ih urugvajski stručnjak voditi i u novoj sezoni, no on je, što je sasvim prirodno i logično, odlučio napraviti iskorak u karijeri. O njegovom odlasku je za IstraIN govorio predsjednik Istre Devid Vicente.

- Točno je da je Hajduk proveo uplatu kompletnog iznosa (300 tisuća eura za Garciju + 130 za pomoćnike, op.a.) koji je bio ugovoren s Garcijom radi raskida ugovora i Gonzalo je raskinuo ugovor. S današnjim danom naši putevi se razilaze - kazao je on pa otkrio gdje je zapelo u cijeloj proceduri.

Hajduk i Istra sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Bili su jako komplicirani razgovori i pregovori. Bilo je tu puno pravnih i financijskih detalja na kojima se trebalo raditi. Najveći problem u cijeloj operaciji je bio taj da se trenerova želja za raskidom ugovora od strane trenera nije na vrijeme iskomunicirala s klubom, što je dodatno opteretilo ionako teške odnose. Bitno da smo to uspjeli savladati, bilo je jako naporno, ali smo uspjeli u cijelosti zaštititi interes kluba i razići se onako kako je bilo definirano ugovorom.

Razočaralo ih je sve u klubu način na koji je Garcia otišao.

- Ne možemo pobjeći od činjenice da se cijela ova situacija mogla izvesti na lakši i elegantniji način da je komunikacija bila pravovremena i korektna. S obzirom na to da se to nije dogodilo, morali smo biti pripremljeni na druge scenarije i druge načine postupanja oko pregovora što nije bilo jednostavno i lako. Bitno je da smo uspjeli zaštititi naše interese i da se okrenemo prema budućnosti. Ovo je škola iz koje smo svi nešto naučili i vjerujem da ćemo u budućnosti znati s puno više iskustva odgovarati na ovakve i slične situacije.

Hajduk i Istra sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dodao je predsjednik Istre kako su na ovome primjeru htjeli pokazati kako će se ubuduće imati čvrstu pregovaračku poziciju i da više nikome neće popuštati.

- Mi više nismo ovdje da štitimo tuđe interese, nego isključivo interese NK Istre 1961. U ovim pregovorima pokazali smo da smo čvrsti i da nećemo popuštati ni za centimetar, ni za cent, da se tako figurativno izrazim. Taj stav ćemo imati i u svim budućim pregovorima s igračima, partnerima i drugim klubovima. Vjerujem da će to s vremenom svi prihvatiti i shvatiti.