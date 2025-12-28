Obavijesti

BOŽIDAR ŠIKIĆ

Predsjednik 'lokosa' o transferu Krivaka: Bolje da je otišao u Dinamo, kao što su igrači ranije

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
3
Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ali Dinamo ga ne vidi pa mora u inozemstvo - rekao je predsjednik kluba o transferu Fabijana Krivaka od kojeg će Lokomotiva zaraditi 2,5 milijuna eura. Dogovor će biti realiziran i potvrđen ovih dana

Lokomotiva bi uskoro mogla realizirati jedan od najvećih transfera u povijesti kluba. Naime, Fabijan Krivak (20) će Kajzericu zamijeniti češkim prvoligašem, Sigmom iz Olomouca. Transfer bi trebao biti realiziran i potvrđen ovih dana, a Lokomotiva će zaraditi unosnih 2,5 milijuna eura. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Fetai vs Radeljić 00:29
Fetai vs Radeljić | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Njegov odlazak iz 'lokosa' komentirao je i predsjednik kluba Božidar Šikić koji je u razgovoru za Sportske novosti rekao:

- Svi imaju lovu osim nas u Hrvatskoj. Jedino mi nemamo, jedina smo država u kojoj nitko u nogometu nema novac. Svi smo u problemima, zato i prodajemo mlade igrače. Velikim problemima. Da HNS nije podignuo televizijska prava, bilo bi još teže. Klubovi poput Sigme iz Olomouca imaju bogate vlasnike, nije im problem potrošiti na igrače 15-20 milijuna eura, za taj novac može se napraviti svašta, a mi prodajemo da bismo živjeli. Nažalost je tako. Za naše mlade igrače i za našu hrvatsku priču bilo bi dobro da igrači duže ostaju, da se dodatno razviju i postignu veću cijenu, ali prinuđeni smo prodavati da bismo opstali. 

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Mladi 20-godišnjak do sada je 54 puta nastupio u dresu 'lokosa' i mrežu zatresao četiri puta, uz pet asistencija. Njegova vrijednost na Tansfermarktu iznosi 1,5 milijun eura. Ove sezone imao je problema s ozljedom, ali nakon povratka na teren, zabio je tri gola i postigao jednu asistenciju. 

- To je još friška vijest, ali bit će zadovoljan. Bilo bi bolje da Krivak ode u Dinamo, kao što su nekad igrači iz Lokomotive odlazili u Maksimir, ali Dinamo ga ne vidi pa mora u inozemstvo - zaključio je Šikić. 

OSTALO

