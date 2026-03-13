Obavijesti

LJUBO PAVASOVIĆ-VISKOVIĆ

Predsjednik NO Hajduka: Nismo na razini Dinama trenutačno. Hajduk nikad gori? Nije točno...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
2
Zagreb: Ljubo Pavasović Visković proveo prijepodne u centru grada | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Hajduk živjeti ne može i preživjeti ne može ako ne dobije moderan stadion. Hajduk nije taj koji će nešto uvjetovati, on je dioničko društvo u vlasništvu Grada Splita, i Split će o tome odlučiti, kaže Pavasović-Visković

Predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović-Visković podijelio je svoja razmišljanja po pitanju izgradnje novog stadiona u Splitu, ali se i osvrnuo na rezultatsku situaciju u klubu. 

- Mi to u ovom trenutku nismo na razini Dinama, fokus nam je na nečemu drugome. Neuspjeh je označen od 20 sekundi utakmice Hajduka i Rijeke u Kupu, nemojmo ponavljati gradivo 21 godinu. Nikad gori Hajduk, to nije točno. Realno smo tamo gdje i jesmo - rekao je u gostovanju na N1 televiziji pa se osvrnuo na pitanje oko novog stadiona. 

- Da se mene pita, Poljud je moj život, ja sam prvi put tamo došao sa osam godina, ja dijelim sentiment ljudi koji se boje da će se Poljud rušiti, ali on se ne može zadržati u takvom stanju, prezapušten je, tako da se bojim da će biti izabrana nova opcija da se gradi novi stadion - rekao je i dodao:

- Hajduk živjeti ne može i preživjeti ne može ako ne dobije moderan stadion. Hajduk nije taj koji će nešto uvjetovati, on je dioničko društvo u vlasništvu Grada Splita, i Split će o tome odlučiti. Zagreb i Split moraju imati adekvatne stadione, neugodno nam je kad netko dođe sa strane.

Zagreb: Odvjetnici Ljubo Pavasović Visković i Anton Palić dali izjave medijima
Zagreb: Odvjetnici Ljubo Pavasović Visković i Anton Palić dali izjave medijima | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Pavasović-Visković smatra da Zagreb i Split moraju imati reprezentativne stadione. 

- Stanje sportske infrastrukture, je na razini sramotnog i opasnog, i u Zagrebu i Splitu, Hrvatska mora imati dva nacionalna kluba gdje se odigravaju ozbiljne utakmice, kao i gdje će igrati reprezentacija. Hajduk mora kao i Zagreb dobiti pristojan stadion. Poljud je nepopravljiv. dobit ćemo jedan Frankenstein, unakazit ćemo Poljud ako idemo u neku sanaciju. Problem je krov, mora ga se stalno obnavljati, a ako ga ideš mijenjati moraš graditi novi stadion.

Spominjala se i moguća izgradnja novog stadiona izvan samog grada Splita, ali predsjednik NO Hajduka odbacuje takvu mogućnost.

- Split je poluotok, Split se odvija na dvije strane, odnosno račva se prema Trogiru i Omišu. Gdje bi vi to radili van grada, objasnite mi? To je nemoguće prevesti toliko ljudi s tolikom infrastrukturom - zaključio je za N1. 

