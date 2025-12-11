Predsjednik Betisa: 'Zaboravio sam da smo ispali od Dinama. Imamo bolju momčad od njih'

Dinamo dočekuje Real Betis u dvoboju 6. kola Europske lige, a predsjednik seviljskog kluba Angel Haro s optimizmom gleda na dvoboj. Novinari Marce podsjetili su ga na ispadanje od Dinama u Konferencijskoj ligi pretprošle sezone.

- Pa, brzo zaboravim takve stvari. Moraš se usredotočiti na ukupni rezultat godine, a ne toliko na određenu utakmicu. Ali istina je da se te utakmice moraju dobiti. I mislim da imamo bolju momčad. Ali to je i teško mjesto za igranje - rekao je predsjednik Betisa i dodao:

- I moraš dati sve od sebe jer svako opuštanje otežava preokret utakmice. Ne zaboravimo da, iako im ne ide tako dobro u Europskoj ligi kako se očekivalo, oni su na vrhu svoje lige i to su momčadi koje su navikle pobjeđivati.

Podsjetimo, "modri" su izbacili Betis u playoff rundi Konferencijske lige pretprošle sezone. U Sevilli je Dinamo pobijedio golom Brune Petkovića, a na Maksimiru je završilo 1-1. Dinamo je u osmini finala ispao od PAOK-a.