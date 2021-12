HNL je jako dobra liga, ponajviše zbog četiri vodeća kluba, no nije to tako kvalitetno natjecanje da bi bilo koji slovenski prvoligaš mogao biti ogranak hrvatskog kluba, pa makar to bio Dinamo ili Hajduk, rekao je za slovenski Sportklub predsjednik njihovog nogometnog Saveza Marinko Mijatović.

Nakon što su čelnici HNS-a odlučili da u 2. HNL više neće moći nastupati druge momčadi klubova, neki su hrvatski prvoligaši 'ugasili' svoje druge momčadi, a neke će igrati u 3. HNL. No, traži se izlaz kako bi nogometaši mogli ići na posudbe u najbolji mogući rang pa je tako Hajduk potpisao ugovor sa slovenskim prvoligašem Radomljem.

No, dok 'bilima' to odgovara jer će moći slati mlade nogometaše 'na kaljenje', usprotivio se tome čelni čovjek tamošnjeg Saveza.

- Našu ligu ne treba podcjenjivati, ovakvu suradnju ne doživljavam kao napredak, već naprotiv, kao korak unatrag - objasnio je Mijatović pa zaključio:

- Pružanje prilike mladim, domaćim nogometašima mora biti poslovni model slovenskih klubova. Dopustiti da u slovenskim klubovima igraju nogometaši upitne kvalitete, koji ne dobivaju prilike drugdje, ali bi trebali biti dovoljno dobri za slovensku ligu, pogrešan je način.