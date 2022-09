Predsjednik Torcide dobacio Kolindi nakon utakmice: Je li ti sada Marinić-Kragić dobar?

Hrvatska je u spektakularnoj atmosferi Spaladium Arene pobijedila Mađarsku (11-10) i osvojila europsko zlato nakon 12 godina čekanja.

Bila je to noć za pamćenje, devet tisuća navijača natiskalo se na tribinama, a ulaznice su razgrabljene u sat vremena! Na utakmici je bila i bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja je prije utakmica poželjela sreću Barakudama, a onda se nakon utakmice srdačno izgrlila i izljubila s izbornikom Ivicom Tuckom te mu čestitala na velikom uspjehu, na što se on posebno obradovao.

No, doživjela je i jednu neugodnost, piše Dalmatinski portal. Dok se spuštala prema bazenu, u njezinoj blizini našao se predsjednik Torcide Ante Bakalić koji joj je dobacio:

- Je li ti sad Jerko Marinić-Kragić dobar, ha? - rekao joj je navodno Bakalić, piše spomenuti portal.

Aludirao je na ono što se dogodilo prije šest godina na Europskom prvenstvu u nogometu. Tada je zbog bakljade hrvatskih huligana prekinuta utakmica između Hrvatske i Češke. Policija je privela počinitelje, a među njima je bio i Jerko Marinić-Kragić, inače veliki navijač Hajduka. Tadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tada ih je prozvala terminom 'orjunaši'.

- Nisam napravio baš ništa. Činjenica je da je prekid utakmice izazvan bakljadom, a ja nisam bacio baklju, niti me se za to teretilo. Ali znate kako je bilo tada, u nedostatku informacija mediji napišu nešto, priča se zavrti, i šira javnost te poistovjeti s tim događajem. I to traje..., i danas kad upišete moje ime na internet izađe priča iz tog vremena. Istina je da mene nikad nitko nije nazvao, pitao me gdje sam bio, što sam napravio..., svi su pričali i pisali što je njima odgovaralo. Tako da danas ne bih mijenjao ništa, nema potrebe. I prije toga sam igrao za reprezentaciju, i sada igram za reprezentaciju, i jednako razmišljam - rekao nam je Marinić-Kragić.

A što bi joj danas rekao da ju vidi?

- Rekao bih joj da me 2016. prozvala orjunašem a 2018. godine me pozvala nakon osvajanja Europa kupa da dođem u njen ured na prijem. Krivo mi je što nisam imao priliku otići jer su išli samo čelnici Saveza, ali pružio bih joj ruku, zahvalio joj na pozivu, i rekao joj tko sam. Eto, u dvije godine evoluirao sam od orjunaša do poziva u njen ured. Ne znam tko ju je savjetovao, je li to stvarno mislila, zna li koja je težina tih riječi, što one znače - kazao nam je Marinić.

POGLEDAJTE VIDEO: KOLINDA IZGRLILA IZBORNIKA

Najčitaniji članci