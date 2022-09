Predsjednik Uefe: Pričam nekad s Jakobušićem, a nitko nema takvu emociju kao hajdukovci

Zbog reprezentativne pauze Liga prvaka uzela je predah na dva tjedna, a vrhuška Uefe preselila je na Hvar gdje će se u utorak od 14 sati održati sjednica Izvršnog odbora.

Ovaj otok vrlo je drag predsjedniku Uefe Aleksanderu Čeferinu koji se već udomaćio na Hvaru. Već 25 godina, gotovo svako ljeto, dolazi u Zavalu, malo mjesto gdje je kupio kuću prije devet godina.

- Svi su oni oduševljeni vremenom, Hvarom, jednostavno ne mogu vjerovati koliko je ovdje lijepo. Za mene je u rujnu ovdje najljepše. Mislim da sam prvi put ovdje došao 1996. ili 1997. godine i nekako se jednostavno brzo zaljubiš u Hvar. Od tada dolazimo ovdje i svaki put nam je sve bolje - rekao je Čeferin u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

Svako ljeto dolazi na Hvar, a ostane ovisno koliko mu obaveze dopuste. Mještani ga prepoznaju i popričaju s njim, a i ne libe se dati mu prijedloge oko Lige prvaka. I naravno, vječna dnevna tema je i Hajduk, čiji je Čeferin bio navijač kao dijete, a i danas simpatizira splitski klub.

- Otac nije bio neki ljubitelj nogometa, a ja sam navijao za Hajduk, još uvijek sam simpatizer. Ne znam zašto se odlučiš za neki klub. Meni su se svidjeli igrači, a možda je to bilo i do boje dresova. Sjećam se da me tata vodio u Ljubljani na utakmicu Olimpije i Hajduka. Ja sam mahao zastavom Hajduka pa je tata bio malo nervozan ha, ha.

Imao je postere igrača Hajduka, a jednome se posebno divio.

- Najdraži igrač mi je bio Zlatko Vujović. On je bio igrač ispred svog vremena. Od starije generacije volio sam Šurjaka, Buljana... Ne sjećam se vremena kada je Oblak igrao u Hajduku. Blaž Slišković je bio strašan igrač. Nije bio toliko brz kao Vujović koji je bio kao brazilski Ronaldo. U onoj državi i zajedničkoj ligi u Sloveniji je mnogo ljudi navijalo ili za Hajduk ili za Zvezdu, ostali za Olimpiju.

I dan danas prati Hajduk, koliko mu to obaveze dopuste, a prije nekoliko dana susreo se s predsjednikom Lukšom Jakobušićem na ceremoniji Sportskih igara mladih gdje je vlasnik PSG-a Nasser Al Khelaifi imenovan ambasadorom Igara za 2022. godinu.

- Pratim i pričam nekad o tome s Lukšom (Jakobušićem, nap.a.). Mislim da je dobar predsjednik, ali nije lako biti prvi čovjek Hajduka, veliki je to pritisak. U Splitu svi isto sve znaju. Pričao mi je šofer koji me vozio kako je u Splitu u kafiću gledao utakmicu Hajduka i Istre. Prvo su ljudi pričali kako Livaja više ne može, a onda su kada je dao dva gola pričali: „Vidiš, ne može bez Livaje” Ha, ha. I to govori o mentalitetu ljudi. Teško da negdje ima većih emocija prema nekom klubu nego prema Hajduku. Znam da su navijači Eintrachta odlični, ali ovo ovdje je to nešto nevjerojatno.

Čeferin je prije aktualne pozicije bio poznati slovenski odvjetnik i jako uspješan u svome poslu. Veliki humanitarac i pamtit ćemo ga kao čovjeka koji je uništio Super ligu. Osim toga je i zaljubljen u sport. Ima pojas u karateu, a nekoliko puta je motociklom i automobilom prošao Saharu.

- Pustinja je na neki način slična moru, opustiš se, sam si. Mnogi moji prijatelji su se tome čudili, kako mogu tih dva-tri tjedna i spavati u šatoru. Meni je to super, kao Zavala. Ni tamo mnogi ne bi išli, a ja idem već 25 godina. Sada mi je to malo teže, ne mogu zbog protokola. Išli smo prije iz Ljubljane i do Senegala automobilom. To je izazov.

Naglasio je da su priče o tome kako će se utakmice Lige prvaka igrati i u Americi i Aziji izmišljotina o kojoj uopće ne razgovaraju te kako je infrastruktura u Hrvatskoj sramotna.

Čeferin je prije dva tjedna bio gost na utakmici Dinama i Chelseaja, a tada je u razgovoru za 24sata progovorio o bolnoj temi za sve dinamovce, a to je oronuli Maksimir.

Na Maksimiru niste prvi put, bili ste i 2019. na Dinamo - Manchester City. Stadion se, nažalost, nije puno promijenio. Kako ste se osjećali na Maksimiru, s obzirom na derutno stanje stadiona?

- Osjećaji su pomiješani. Iz jednoga kuta atmosfera je bila veličanstvena, a pobjeda Dinama je značajno popravila opći dojam. Taj rezultat je nedvojbena potvrda ispravnosti naših težnji da europska klupska natjecanja ostanu otvorena za momčadi iz svih europskih zemalja. Iz drugoga kuta, razočaravajuće je gledati meč ove razine u ovakvim uvjetima, s kompletnom tribinom zatvorenom za gledatelje - rekao nam je tada Čeferin. Više pročitajte OVDJE.

