Vodeći drugoligaš optužuje: 'Šibenik s torbama punim novca stimulira naše protivnike...'

Jedva čekamo utakmicu. Bit će to golijada, vidjete ćete. Nabrijani smo. Konstantno nas javnost podcjenjuje. Razni "stručnjaci" prosipaju pamet po nekakvih nogometnim emisijama. Međutim, mi ćemo biti ti koji ćemo u elitni rang hrvatskog nogometa. A sljedeće sezone bit ćemo prvaci Hrvatske s pet bodova prednosti nad drugim.

Ivan Komak: Zašto Šibenik nema 15 bodova prednosti?

Tim riječima uzbudljivu završnicu sezone u Prvoj NL (drugi rang) najavio je Ivan Komak (74), predsjednik Zrinskog iz Jurjevca. Zrinski je prvi sa 75 bodova, a Šibenik ima dva manje. Do kraja su ostala tri kola, a mnogi su uvjereni da će o putniku u viši rang odlučivati baš međusobni okršaj Zrinskog i Šibenika na Gradskom vrtu 1. lipnja.

Šibenik je u petak s 4-0 pobijedio Sesvete i dva je dana bio lider, no u nedjelju je u dramatičnoj završnici Zrinski kao gost pobijedio Jarun 2-1. Pobjednički gol zabio je Dominik Dogan u 94. minuti, ali iz, razvidno je, zaleđa.

- Nemam pojma za zaleđe, nisam vidio snimku. A zašto nitko ne priča da je Šibeniku dosuđeno devet penala ove sezone, a protiv njega nijedan. Dolaze kod nas, pa neka nas pobijede ako su tako bolji kao što pričaju. Govore da su oni klub s tradicijom, a mi neki seoski klub. Pa zašto onda u ovom trenutku nemaju već 10-15 bodova prednosti? Ne želim gubiti vrijeme na njih. Svaku utakmicu donose 50.000 eura da bi stimulirali ekipe koje igraju protiv nas. Na našim utakmicama svaki put vidim njihovog predstavnika s torbama punim novca - tvrdi Komak u razgovoru za 24sata.

'Ako će im stimuliranje naših protivnika pomoći...'

Nastavio je...

- Nije to nelegalno, imaju na to pravo, ako misle da će im to pomoći... Jarun je u zadnje vrijeme igrao s mladim igračima, a baš su protiv nas zaigrali Ibanez i ostali iskusniji igrači. Mi želimo biti gospodski klub, mi pobjeđujemo, u formi smo i kad nam dođu, dobit će pet komada. Ako Savez želi, neka Šibenik gurne u HNL. Lopovi, ispali su i opet će ispasti - oštro će Komak.

Čuli smo da ste izdašne ruke. Navodno ste prošle sezone svakom igraču za plasman u drugu ligu dali premiju od 3000 eura. Hoće li biti premija i za ulazak u prvu ligu?

- Dat ću igračima jednu plaću više. Ne trebaju mi igrači koji su ovdje samo zbog novca. To vam je kao u braku. Ako je žena s vama samo zbog novca, to nije dobro.

'Živi li Ješe u Hrvatskoj?'

Vedran Ješe u emisiji Stadion opleo je po vašem klubu. Rekao da klubovima bez stadiona nije mjesto u elitnom rangu...

- Svugdje su stadioni gradski. Taj Ješe ne zna gdje živi. Koji rukometni klub ima dvoranu? Pa je li Gradski vrt gradski stadion? Je! Rekao sam što mislim o tradiciji Šibenika. Imaju tradiciju nesposobnih ljudi. Uđu i ispadnu. Mi ćemo u prvu ligu ući i borit ćemo se za naslov. Nismo mi Rudeš.

Šuška se da će na utakmici Zrinski - Šibenik 1. lipnja biti VAR-a.

- Super! Nama to odgovara, mi ne bježimo ni od čega. Neka bude 10 kamera. Neka cijela Hrvatska vidi. Nisu suci problem hrvatskog nogometa, već naši klubovi i navijači, koji konstantno vrše pritisak na njih. Zato naših sudaca nema na velikim natjecanjima.

Dominik Dogan (24) najveća je zvijezda druge lige. Napadač Zrinskog zabio je već 21 gol, prvi je strijelac. Prema Transfermarktu, vrijedi čak milijun eura.

- Dogana sam pronašao ja. Prije četiri godine bio sam predsjednik tadašnjeg trećeligaša Vihora. Primijetio sam ga na utakmici protiv Cibalije, za koju je tad igrao. Rekao sam mu da može ići iz kluba, ali za 30 milijuna eura. Tek je na 40 posto svog potencijala. Iz ovog kluba nitko ne želi otići, svima je lijepo. Za sljedeću sezonu dovodim stopera, bočnog, tri vezna, krilo i još jednog napadača i idemo po naslov - zaključio je Komak.