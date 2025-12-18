Predstavili knjigu o povijesnoj utakmici 'vatrenih': 'Kaznili su me jer sam igrao. Ali neka su!'

U zagrebačkom hotelu Westin svečano je predstavljena knjiga "Hrvatska – SAD (ili nikad)" autora Andreja Maksimovića, koja donosi priču o prvoj utakmici hrvatske nogometne reprezentacije, odigranoj 17. listopada 1990. na maksimirskom stadionu. Riječ je o susretu koji je, osim sportskog, imao i snažan politički i društveni značaj, jer je označio početak međunarodnog puta hrvatske samostalnosti.

Uz autora Maksimovića, knjigu su predstavili počasni predsjednik HNS-a Mladen Vedriš, urednik Karlo Ledinski te Nikša Martinac, sin Ante Martinca koji je dao ključan doprinos organizaciji povijesnog susreta. Maksimović je istaknuo kako je ideja za knjigu proizašla iz dokumentarnog filma snimljenog prije pet godina, naglasivši da su "heroji s terena i svi koji su sudjelovali u organizaciji zaslužili da njihov doprinos ostane trajno zapisan".

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić naglasio je važnost očuvanja tradicije i obilježavanja tog datuma, dok je Mladen Vedriš podsjetio da je utakmica protiv SAD-a bila snažan signal međunarodnoj zajednici o hrvatskoj težnji za samostalnošću.

- Čitav svijet vidio je da SAD igra s Hrvatskom, što je bilo ohrabrenje u mirnom međunarodnom afirmiranju - rekao je Vedriš.

Na predstavljanju su se prisjetili i izravni sudionici utakmice. Ivan Cvjetković evocirao je trenutak kada je postigao drugi gol za Hrvatsku, dok je Vlado Kasalo opisao kako je unatoč prijetnjama kaznom u Njemačkoj odlučio nastupiti za domovinu.

- Mlinka je bio u jednoj akciji gdje ga je nagazio jedan američki igrač i ostao je bez kopačke, ima čak i u kadru kad talijanski sudac onako gospodski donosi kopačku da ju on zaveže. Ušao je u teren i otvarala se nekakva polukontra gdje je on odjedanput ušao u situaciju da mi da čistu loptu kako on to zna, a jako puno sam golova zabio na njegove asistencije. Uglavnom, dao mi je fenomenalnu loptu u dubinu gdje sam ja samo ušao između dva igrača i lijevom potkopao za 2:0. Zahvaljujem Bogu što sam odabran da budem u momčadi Hrvatske protiv SAD-a. O tome sam uvijek sanjao, da Hrvatska ima svoju državu i da ja igram za nju. Da me Belgijci nisu pustili, otišao bih igrati za Hrvatsku pod bilo koju cijenu i posljedice. Srećom, moj trener shvatio je koliko mi ta utakmica znači, pa me pustio - rekao je Cvjetković.

- Svaki put kad se sjetim te utakmice, od ponosa i emocija idu mi suze na oči. Nakon rođenja djeteta, to mi je najsretniji trenutak u životu. Kad sam dobio poziv, znao sam da ću biti dio toga, pod cijenu bilo kakvih posljedica. Jednostavno, morao sam biti tamo, iako je trener Arie Haan bio protiv i rekao je da će me kazniti ako odem. Za vikend smo izgubili od Borussije (M), u ponedjeljak sam otišao u Hrvatsku, a u četvrtak se vratio. Zato me moj klub Nürnberg kaznio s 25.000 maraka. Ali, platio bih i 200.000 maraka! Nitko me nikad neće moći maknuti s fotografije iz te večeri 17. listopada 1990. godine, presretan sam što sam to doživio - kazao je Kasalo.

Gregor Židan, tadašnji slovenski igrač u hrvatskom dresu, istaknuo je da je pravi značaj utakmice shvatio tek kasnije, kada su Hrvatska i Slovenija postale neovisne.

- ⁠Bilo mi je jako drago što sam kao Slovenac izabran da predstavljam Hrvatsku u toj utakmici. Te scene razdraganih navijača, hrvatske zastave po ulicama dok smo putovali prema stadionu neću nikada zaboraviti. Atmosfera na stadionu je također bila fantastična, nevjerojatna.

Nikša Martinac podsjetio je na ključnu ulogu Ante Pavlovića, koji je u Beogradu, u vrijeme raspada Jugoslavije, potpisao dozvolu za odigravanje utakmice i time omogućio da se povijesni susret održi unatoč protivljenju jugoslavenskog saveza. Uz Kustića, događaju su prisustvovali brojni uglednici iz sportskog i društvenog života: predsjednik HOO-a Zlatko Mateša, bivši reprezentativac Ardian Kozniku, vaterpolski dužnosnik Perica Bukić te Dragan Primorac, Branimir Kos, Vjekoslav Šafranić, Fran Olujić i Morana Paliković Gruden.