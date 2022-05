Predstavili su Maradonin avion

Zrakoplov posvećen argentinskoj nogometnoj legendi Diegu Maradoni predstavljen je u srijedu uoči putovanja koje će završiti na Svjetskom prvenstvu u Kataru krajem ove godine.

Tango D10S – zrakoplov sa 12 sjedala kojeg financira argentinska fintech tvrtka – dizajniran je kao leteći muzej u znak počasti Maradoni, svjetskom prvaku s Argentinom, koji je preminuo od srčanog udara u studenom 2020. Na trupu zrakoplova je slika Maradone kako ljubi trofej Svjetskog prvenstva, a i na repu zrakoplova je slika njegovog lica.

Na krilima se nalaze slike oba njegova pogotka iz pobjede Argentine nad Engleskom 2-1 u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 1986.: pogodak 'Božja ruka' na lijevom krilu i pobjednički pogodak na desnom.

- Lud sam za Maradonom, ja sam jedan od onih ljudi koji još uvijek gledaju videosnimke s Diegom prije nego što zaspu. Ovo je prvo Svjetsko prvenstvo bez Maradone, a možda i posljednje s (Lionelom) Messijem. Rekao sam, želim napraviti Diegov avion, želim napraviti Diegov avion. I tako smo lansirali Tango D10S. Kada su to vidjeli Maradonini suigrači, koji su njim osvojili Svjetsko prvenstvo 1986., bili su zaprepašteni, bili su hipnotizirani zrakoplovom - rekao je Gaston Kolker, izvršni direktor fintech tvrtke Give and Get.

Plan je letjeti avionom oko Argentine i na kraju do Katara na Svjetsko prvenstvo u studenom. Navijači će se moći ukrcati u zrakoplov i ostaviti poruku Maradoni u kokpitu, biti u 'interakciji' s pokojnim igračem putem umjetne inteligencije i vidjeti uspomene od njega i ostalih igrača iz momčadi iz 1986. godine. Također će biti dostupan za privatno iznajmljivanje prije nego što bude stavljen na aukciju u dobrotvorne svrhe.

- Ne možemo vjerovati, niti razumjeti ovu ludost, ljubav koja postoji. Koliko će daleko navijači ići? Koliko daleko ide zrakoplova - rekla je Maradonina kćer Dalma.

