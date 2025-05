Prekidi, pirotehnika, uvredljivi povici. Evo koliku kaznu moraju platiti Hajduk i Dinamo...

U uredu disciplinskog suca Alana Klakočera i ove sezone je sve po starome. Stižu zapisnici s utakmica i pedantno pobrojana pirotehnička sredstva koja zapale navijači. I onda Klakočer je taj koji donese pravorijek. Ovaj put je imao puno više posla zbog najvećeg hrvatskog derbija u 33. kolu HNL-a, a već po uobičajenoj proceduri, najviše će ispaštati Hajdukova blagajna.

No, za razliku od prethodnog derbija Hajduka i Dinama, kada su klubovi morali platiti 105.000 eura, što je najteža kazna u povijesti derbija, ovaj put je Klakočer bio bitno blaži. Bilo je nekoliko prekida na utakmici zbog upotrebe bakljade, ali na kraju su Splićani kažnjeni s 25.000 eura, dok 'modri' moraju platiti 20.000.

Split: Bakljada navijača na utakmici Hajduka i Dinama na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Priopćenje disciplinskog suca prenosimo u cijelosti:

GNK DINAMO se kažnjava zbog toga što su na prvenstvenoj utakmici 33. kola Hajduk - Dinamo gostujući navijači (BBB), smješteni na A sektoru u 46. minuti zapalili jednu dimnu napravu, u 65. minuti zapalili dvije baklje koje su bačene u prostor za igru, u 66. minuti zapalili tri baklje od kojih su dvije bačene u prostor za igru, u 71. minuti zapalili su trideset baklji od kojih je dvadeset bačeno u prostor za igru, te je zbog dima došlo do prekida utakmice u trajanju od 90 sekundi. Nadalje, u 74. minuti zapalili su jednu baklju koja je bačena na prostor ispred tribine, u 75. minuti zapalili jednu baklju koja je bačena u prostor za igru te je došlo do prekida utakmice u trajanju od 30 sekundi, u 77. i 83. minuti zapalili su po jednu baklju te ih bacili na prostor ispred tribine, u 85. zapalili dvije baklje te ih bacili u prostor za igru te je došlo do prekida utakmice od 30 sekundi, u 95. minuti aktivirali su jednu dimnu napravu, čime su sve počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 15.000 eura.

Split: Oštećen travnjak Poljuda nakon utakmice Hajduk - Dinamo | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kažnjava se i zato što su pripadnici gostujuće navijačke skupine (BBB) u 19. i 52. minuti skandirali “Ubij, ubij tovara“, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 5.000 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 20.000 eura.

HNK HAJDUK se kažnjava zbog toga što su na prvenstvenoj 33. kola Hajduk - Dinamo domaći navijači (Torcida), smješteni na sjevernoj tribini, i domaći navijači, smješteni na istočnoj tribini, dvije minute prije početka utakmice aktivirali deset dimnih naprava, u 7., 40. i 57. minuti navijači Torcida zapalili po jednu baklju, u 76. minuti zapali četrdeset baklji, te aktivirali i bacili na tartan stazu četrnaest topovskih udara, te u 84. minuti zapalili jednu baklju. Gostujući navijači (BBB), smješteni na A sektoru, u 46. minuti zapalili su jednu dimnu napravu, u 65. minuti zapalili dvije baklje koje su bačene u prostor za igru, u 66. minuti zapalili tri baklje od kojih su dvije bačene u prostor za igru, u 71. minuti zapalili su trideset baklji od kojih je dvadeset bačeno u prostor za igru, te je zbog dima došlo do prekida utakmice u trajanju od 90 sekundi. Nadalje, u 74. minuti zapalili su jednu baklju koja je bačena na prostor ispred tribine, u 75. minuti zapalili jednu baklju koja je bačena u prostor za igru te je došlo do prekida utakmice u trajanju od 30 sekundi, u 77. i 83. minuti zapalili su po jednu baklju te ih bacili na prostor ispred tribine, u 85. zapalili dvije baklje te ih bacili u prostor za igru te je došlo do prekida utakmice od 30 sekundi, u 95. minuti aktivirali su jednu dimnu napravu, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 15.000 eura.

Split: Bakljada navijača na utakmici Hajduka i Dinama na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kažnjava se i zato što su domaći navijači Torcida na sjevernoj tribini i domaći navijači na istočnoj tribini u 9. minuti skandirali “Visoke peći potpaljujem ja, dva reda koksa, četiri purgera, purger se dere - aaa, bit će pečenja, radujem se jaaa”, u 37. minuti domaći navijači na istočnoj tribini skandirali “Cigane, Cigane“ nakon sudačke odluke, od 46. do 50. minute navijači Torcida na sjevernoj tribini i domaći navijači na istočnoj i zapadnoj tribini skandirali “Mrzim Dinamo, srpsko ime to“, u 54. minuti navijači Torcida na sjevernoj tribini skandirali “Mrzim Dinamo, srpsko ime to“, od 57. do 62. minute domaći navijači Torcida na sjevernoj tribini i domaći navijači na istočnoj tribini skandirali “Mrzim Dinamo, srpsko ime to“, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 10.000 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 25.000 eura.

Split: Interventna policija ispratila "navijače" nakon utakmice Hajduk i Dinamo | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

HNK RIJEKA se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 33. kola Rijeka - Gorica domaći navijači (Armada) na sjevernoj tribini u 61. minuti zapalili deset baklji te u 86. minuti jednu dimnu kutiju, dok su domaći navijači na istočnoj tribini u 84. minuti bacili jednu plastičnu bocu na prvog pomoćnog suca koja je završila u terenu za igru, čime su sve počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st.1., u svezi st. 5. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 2.000 eura.

Kažnjava se i zato što su domaći navijači na istočnoj tribini u 10. minuti uzvikivali sucu utakmice “Cigane, Cigane“, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 4.500 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini 6.000 eura.