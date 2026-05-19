JEDINI IZ EUROPE

Preko Trnja do Malezije. Mladi igrač trećeligaša našao se na pozivu azijske reprezentacije

Piše Domagoj Vugrinović,
Luka Jordy Hodak, nogometaš zagrebačkog Trnja i sin hrvatskog trenera Bojana Hodaka, dobio je poziv u malezijsku U-19 reprezentaciju za pripreme uoči ASEAN U-19 prvenstva, koje će se od 1. do 13. lipnja igrati u Medanu u Indoneziji.

Hodak je jedini igrač iz Europe na popisu izbornika Nafuzija Zaina, zbog čega je njegov poziv izazvao veliku pozornost malezijskih medija i navijača. Tamošnji portali istaknuli su da je riječ o mladom igraču koji se razvija u Hrvatskoj, ali ima pravo nastupa i za Maleziju. Hodak je rođen u Damansari u Maleziji, a pravo nastupa za malezijsku reprezentaciju ima preko majke, koja je iz Penanga.

Malezijski mediji navode da bi Hodak mogao pojačati obrambeni dio momčadi, ponajprije na poziciji desnog beka. U nekim se objavama spominje i kao igrač koji može pomoći u veznoj liniji. Dodatan interes izazvala je njegova objava na društvenim mrežama, na kojoj je stavio malezijsku zastavu i emotikon pješčanog sata, nakon čega su objavu brzo proširili lokalni nogometni portali i navijači.

VIDEO Bivši igrači Trnja i Jaruna sjajnom akcijom srušili turskog velikana u Ligi prvaka...

Luka se nogometno razvijao u Zagrebu. Od mlađih pionira nastupa za Trnje, a jednu je sezonu proveo i u Kustošiji. Prema dostupnim podacima, ove je sezone standardan u juniorskoj momčadi Trnja. U sezoni 2025./26. imao je 26 nastupa i sedam golova za juniore Trnja u 2. NL Centar, dok je prošle sezone kao kadet odigrao 28 utakmica i zabio jedan gol.

Poziv je posebno zanimljiv i zbog njegova oca Bojana, koji ima velik status u malezijskom i azijskom nogometu. Hrvatski trener godinama je radio u Maleziji, Indoneziji, Singapuru, Kambodži i Kini, a vodio je klubove poput Johor Darul Ta'zima, Kelantana, Kuala Lumpura i Persiba. Bio je i izbornik malezijske U-19 reprezentacije, a trenutačno vodi indonezijski Persib, s kojim je osvojio dva naslova prvaka.

Malezijska U-19 reprezentacija okupit će se na pripremama ovoga četvrtka. Momčad je većinom sastavljena od igrača Johor Darul Ta'zima III i IV te Selangora, uključujući Selangor II, Selangor U-20 i Selangor U-18. Malezija će na ASEAN U-19 prvenstvu igrati u skupini B sa Singapurom, Brunejem i Tajlandom, finalistom prošlog izdanja natjecanja. Prvu utakmicu igrat će 2. lipnja protiv Singapura, zatim 5. lipnja protiv Bruneja, a skupinu će zaključiti 8. lipnja protiv Tajlanda.

