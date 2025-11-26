Obavijesti

VIDEO Bivši igrači Trnja i Jaruna sjajnom akcijom srušili turskog velikana u Ligi prvaka...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: Profimedia

David je od 2019. do 2022. nosio dres Trnja u Trećoj HNL - centar, dok je Florucz iskustvo je skupljao na posudbama u Sesvetama, Hrvatskom dragovoljcu i Jarunu

Belgijski Union Saint-Gilloise u utorak je ostvario vrlo vrijednu gostujuću pobjedu u Istanbulu. Slavio je 1-0 protiv favoriziranog Galatasaraya i tako stigao do druge pobjede u Ligi prvaka. Junak susreta bio je 24-godišnji Kanađanin Promise David, nekadašnji napadač zagrebačkog Trnja, koji je u 57. minuti mirno dovršio brzu i precizno odigranu kontru.

Galatasaray je prvi došao do prilika. Baris Alper Yilmaz u 11. minuti puca pokraj gola, a Gabriel Sara u 27. minuti trese okvir. Union odgovara u završnici prvog poluvremena preko braniča Rossa Sykesa. U međuvremenu su gosti tražili kazneni udarac, no sudac Jose Sanchez nakon VAR-a ostaje pri odluci da prekršaja nema. Turski prvak u završnici ostaje i s igračem manje jer je Arda Unyay isključen u 89. minuti.

UEFA Champions League - Galatasaray v Union Saint-Gilloise
Foto: Murad Sezer

Pogodak koji je odlučio utakmicu stigao je nakon sjajne tranzicije. Raul Florucz, još jedno ime poznato iz hrvatskih niželigaških terena, odlično je probio sredinu i proigrao Adema Zoragana. Zoragan vraća loptu Davidu, a on pogađa za konačnih 1-0. Union tako iznenađuje domaćina, dolazi do šestog boda, dok Galatasaray ostaje na devet.

Gol pogledajte OVDJE.

Oba sudionika akcije ostavila su trag u Hrvatskoj. David je od 2019. do 2022. nosio dres Trnja u Trećoj HNL - centar, gdje je u seniorskoj konkurenciji zabio jedan gol, a u juniorskoj imao izvanredan učinak od deset pogodaka u 11 nastupa. Nakon odlaska iz Zagreba karijeru je gradio u SAD-u (Tulsa), na Malti (Valetta, Sirens) i u Estoniji (Nomme Kalju). Iz Estonije je prošlog ljeta prešao u Union za oko 500 do 600 tisuća eura, a danas, prema Transfermarktu, vrijedi oko 13 milijuna eura.

UEFA Champions League - Galatasaray v Union Saint-Gilloise
Foto: Murad Sezer

U belgijskom prvenstvu brzo se nametnuo te je samo prošle sezone zabio 11 golova i dodao četiri asistencije. Ove godine već ima više pogodaka i u domaćem prvenstvu i u Europi, uključujući i onaj PSV-u u prvom kolu Lige prvaka. U jednom je intervjuu otkrio i kako je u Zagrebu živio u skromnim uvjetima, suočio se i s rasizmom te da je do prave prilike stigao tek kad je Rajko Vidović preuzeo prvu momčad Trnja.

Austrijanac Raul Florucz također je prošao hrvatske niže lige. Lokomotiva ga je dovela 2019. sa 17 godina iz LASK-ove akademije, a iskustvo je skupljao na posudbama u Sesvetama, Hrvatskom dragovoljcu i Jarunu. U Lokomotivi se nije uspio nametnuti i odigrao je samo devet utakmica pa je 2023. preselio u ljubljansku Olimpiju. Tamo je u prvoj sezoni zabio devet golova i pet asistencija u 34 nastupa, a sljedeće sezone eksplodirao s 18 pogodaka i 13 asistencija u 42 utakmice. S 15 golova i 11 asistencija bio je najbolji igrač i strijelac slovenskog prvenstva te je Olimpiju vodio do naslova. Od ljeta je u Belgiji i već se izborio i za poziv u austrijsku reprezentaciju. Njegova tržišna vrijednost trenutačno iznosi oko četiri milijuna eura.

