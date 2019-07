Ostavlja bez daha! Đoković oduševio prizorom iz Hrvatske

Hrvatska obala mjesto je za tjelesni i duševni odmor Novaku Đokoviću uoči američke turneje, a nakon završetka travnate sezone koju je okrunio petom titulom u Wimbledonu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Đoković s obitelji ovih dana boravi na Korčuli, a na Instagramu su ovjekovječeni ti trenuci, posljednji ustinu prekrasnim fotografijama na kojima su on i supruga u moru dobili - krila.

Inače, prvi tenisač svijeta uživa i u hrvatskoj pjesmi, objavio je i video u kojem u ugodnom društvu pjevuši Oliverovu 'Kad mi dođeš ti'.

Nole ne krije koliko voli ljetovanje u Hrvatskoj. Redovit je gost na Jadranu, a hrvatsku obalu opisuje kao 'najljepšu na svijetu'.

- Meni, ali i mnogima hrvatska je obala najljepša na svijetu. Obišao sam dosta zemalja, ali nekako se čovjek tamo najljepše osjeća, to je isti jezik, po meni i ista kultura. To je neki dragulj, biser Jadrana. Ja sam se uvijek lijepo osjećao, uvijek su me ljudi na lijep način primali i uvijek sam bio dobrodošao - pričao je u svibnju Đoković u razgovoru za IN Magazin.