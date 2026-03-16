Premier liga kaznila Chelsea zbog Abramovičevih 'grijeha'

Londonski Chelsea kažnjen je rekordnim iznosom od 10 milijuna funti (oko 11,6 milijuna eura) te uvjetnom jednogodišnjom zabranom dovođenja igrača zbog kršenja financijskih pravila u eri Romana Abramoviča. Odluka Premier lige uslijedila je nakon što je nova američka vlasnička struktura sama prijavila nepravilnosti otkrivene nakon preuzimanja kluba 2022. godine, piše The Atlethic.

Foto: David Klein/REUTERS

Olakotne okolnosti spasile klub od oduzimanja bodova

Iako se radi o najvećoj novčanoj kazni u povijesti Premier lige za ovakvu vrstu prekršaja, Chelsea je izbjegao najgori mogući scenarij - oduzimanje bodova. Neovisna komisija utvrdila je kako nepravilnosti, čak i da su bile ispravno prijavljene, ne bi dovele do kršenja pravila o profitabilnosti i održivosti (PSR). Ključnu ulogu u blažoj kazni odigrala je "izvanredna suradnja" i činjenica da su nove gazde kluba same prijavile grijehe iz prošlosti, što je, prema navodima, smanjilo kaznu za otprilike 50 posto. Uz novčanu kaznu, prvoj momčadi izrečena je jednogodišnja zabrana transfera, no ona je uvjetna na razdoblje od dvije godine i aktivirat će se samo u slučaju ponovljenog prekršaja.

Istraga se fokusirala na razdoblje između 2011. i 2018. godine, kada je utvrđeno da su treće strane povezane s klubom vršile neprijavljene isplate igračima, neregistriranim agentima i drugim subjektima. Te isplate, koje su tretirane kao da ih je izvršio sam klub, odnosile su se na transfere nekih od najvećih zvijezda, uključujući Edena Hazarda, Williana, Davida Luiza, Nemanju Matića i Samuela Eto'oa. Utvrđeno je da je samo neregistriranim agentima isplaćeno više od 23 milijuna funti.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Akademija pod devetomjesečnom blokadom

Za razliku od uvjetne kazne za seniore, Chelseajeva akademija dobila je trenutačnu devetomjesečnu zabranu registracije novih igrača. Ova mjera se odnosi isključivo na dovođenje mladih talenata iz drugih klubova Premier lige i nižih engleskih liga (EFL). Klub i dalje smije potpisivati igrače mlađe od devet godina, kao i dovoditi mlade nade iz inozemstva, u skladu s Fifinim pravilima. Postojeći igrači u akademiji nisu pogođeni ovom odlukom.