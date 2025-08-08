Obavijesti

KRAJ SURADNJE

Premier liga više ne surađuje s LGBTQ+ organizacijom. Igrači neće nositi vrpce duginih boja

Premier liga i britanska LGBTQ+ organizacija Stonewall prekinuli su osam godina dugu suradnju. Prošle sezone nekoliko igrača je odbilo nositi trake duginih boja te se engleska liga odlučila za vlastitu kampanju

Nakon osam godina došlo je do kraja suradnje i Premier lige i britanske LGBTQ+ organizacije Stonewall. Samim time prekida se inicijativa "Rainbow Laces", pa kapetani momčadi u najelitnijem razredu engleskog nogometa neće više nositi trake oko ruke duginih boja. Ta kampanja predstavljala je borbu protiv diskriminacije i u početku su ju prihvatili svi klubovi, ali je prošle sezone došlo do nesuglasica u samoj ligi.

Everton v Wolverhampton Wanderers - Premier League - Goodison Park
Partnerstvo Premier lige i Stonewalla trajalo je od 2017. te se cijela engleska liga uključila u borbu protiv diskriminacije LGBTQ+ zajednice. kampanja je za cilj imala podizanje svijesti i javno pokazivanje solidarnosti LGBTQ+ populaciji kroz znakove i simbole na utakmicama. Najprepoznatljiviji znak bile su upravo kapetanske trake duginih boja, a bile su vidljive i korner zastavice u tim bojama.

Međutim, posljednjih godina, a posebno prošle sezone, dogodile su se situacije u kojima su neki igrači odbili su nositi znakove LGBTQ+ zajednice zbog svojih vjerskih uvjerenja. Sam Morsy, kapetan Ipswich Towna, odbio je nositi traku zbog svojih uvjerenja, a iz istih razloga je igrač Crystal Palacea, Marc Guehi, na traku duginih boja napisao "I love Jesus" (Volim Isusa) što je izazvalo reakcije javnosti i sve više pritiska na Premier ligu.

Ipak, Premier liga nije odustala od borbe protiv diskriminacije LGBTQ+ zajednice te je najavila da će pokrenuti vlastiti program, koji će biti fokusiran na edukaciju i na zajedničke aktivnosti, a ne na masovne javne geste. Također, Premier liga će nastaviti s klečanjem u novoj sezoni, što je dio kampanje "Nema mjesta za rasizam", ali u samo dvije utakmice tijekom trajanja Mjeseca crnačke povijesti u listopadu.
 

