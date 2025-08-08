Premier liga više ne surađuje s LGBTQ+ organizacijom. Igrači neće nositi vrpce duginih boja

Nakon osam godina došlo je do kraja suradnje i Premier lige i britanske LGBTQ+ organizacije Stonewall. Samim time prekida se inicijativa "Rainbow Laces", pa kapetani momčadi u najelitnijem razredu engleskog nogometa neće više nositi trake oko ruke duginih boja. Ta kampanja predstavljala je borbu protiv diskriminacije i u početku su ju prihvatili svi klubovi, ali je prošle sezone došlo do nesuglasica u samoj ligi.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Partnerstvo Premier lige i Stonewalla trajalo je od 2017. te se cijela engleska liga uključila u borbu protiv diskriminacije LGBTQ+ zajednice. kampanja je za cilj imala podizanje svijesti i javno pokazivanje solidarnosti LGBTQ+ populaciji kroz znakove i simbole na utakmicama. Najprepoznatljiviji znak bile su upravo kapetanske trake duginih boja, a bile su vidljive i korner zastavice u tim bojama.

Međutim, posljednjih godina, a posebno prošle sezone, dogodile su se situacije u kojima su neki igrači odbili su nositi znakove LGBTQ+ zajednice zbog svojih vjerskih uvjerenja. Sam Morsy, kapetan Ipswich Towna, odbio je nositi traku zbog svojih uvjerenja, a iz istih razloga je igrač Crystal Palacea, Marc Guehi, na traku duginih boja napisao "I love Jesus" (Volim Isusa) što je izazvalo reakcije javnosti i sve više pritiska na Premier ligu.

Ipak, Premier liga nije odustala od borbe protiv diskriminacije LGBTQ+ zajednice te je najavila da će pokrenuti vlastiti program, koji će biti fokusiran na edukaciju i na zajedničke aktivnosti, a ne na masovne javne geste. Također, Premier liga će nastaviti s klečanjem u novoj sezoni, što je dio kampanje "Nema mjesta za rasizam", ali u samo dvije utakmice tijekom trajanja Mjeseca crnačke povijesti u listopadu.

