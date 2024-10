Dražen bi danas proslavio 60. rođendan. Večeras je premijera filma: 'Nisu mogli pogriješiti'

Večeras će se u šibenskom centru Dalmare održati svjetska premijera dugometražnog igranog filma "Dražen", posvećenom jednom od najboljih hrvatskih i europskih košarkaša svih vremena. Režiser filma Danilo Šerbedžija te autor projekta i producent Ljubo Zdjelarević i Ivor Šiber premijeru su organizirali u Draženovom rodnom gradu na dan kada je prije 60 godina rođen. Nakon šibenske premijere, na koju su pozvani Draženovi sugrađani, poznanici, suigrači i prijatelji, idućeg tjedna održat će se premijera i u Zagrebu, nakon koje će film krenuti u distribuciju u kina 31. listopada.

Film koji je sniman na autentičnim lokacijama u Šibeniku, Zagrebu i New Jerseyu prati Draženovu biografiju od prvih košarkaških koraka do smrti, a proslavljenog košarkaša glume Tonko Stošić i Domagoj Nižić. U ostalim ulogama su i Lovre Tanfara i Pavle Matuško (Aleksandar Petrović), Zrinka Cvitešić (Biserka Petrović), Dragan Mičanović (Jovan Jole Petrović) Mile Kekin (Mirko Novosel)...

- Ime Dražena Petrovića izaziva divljenje diljem svijeta ne samo u košarci, već i kao sinonim kako velikim radom ostvarit snove. Dok su ga mnogi upoznali kroz njegove sportske uspjehe, mi smo na velika platna željeli prikazati priču o čovjeku – njegovom odrastanju, odnosu s obitelji i osobama iz privatnog i profesionalnog života koje su ga podržavale na putu prema vrhu. Stoga ovo nije tipičan sportski film, već je naglasak na Draženovu priču – poručili su producenti Zdjelarević i Šiber i dodali:

- Šibenska premijera zamišljena je kao događaj upravo za Šibenčane, za Draženovu obitelj i ljude koji su ga poznavali i s kojima je on odrastao i igrao košarku na počecima svoje karijere. Bit će tu i uzvanika iz svijeta sporta, ali većina će ih ipak doći u Zagreb jer im je to tako zgodnije.

Jedan od Draženovih suigrača iz šibenskih dana Predrag Šarić jedva čeka projekciju:

- Pogledao sam neke isječke i ako cijeli film bude takav, onda je to to, priča o Draženu, njegovim počecima i karijeri. Teško je danas pronaći nešto novo, neku priču koja nije ispričana u ovih preko 30 godina koliko ga nema među nama. Sve je poznato, autori filma nisu imali gdje pogriješiti jer je Draženova karijera išla uglavnom uzlaznom putanjom. Osim kratke epizode u Portlandu sve ostalo je bila karijera pisana uspjesima i pobjedama. Od kad je po deset sati na dan trenirao u Šibeniku, do prerane smrti koja nas je sve rastužila i ostavila s pitanjem što bi napravio da je poživio...