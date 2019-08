Premijera VAR-a u Hrvatskoj! Na Maksimiru se piše povijest

VAR će premijeru u Hrvatskoj imati već u srijedu na Maksimiru! Uefa je od ove sezone uvela novo pravilo - videotehnologija u europskim utakmicama krenut će se primjenjivati već od playoff utakmica, a to znači da će je imati na raspolaganju i suci koji budu dijelili pravdu u Zagrebu na utakmici Dinama i Rosenborga za ulazak u skupinu Lige prvaka.

U Dinamu još uvijek ne znaju gdje će biti prostorija u kojoj će sjediti suci zaduženi za VAR. Zapravo, Uefa je ta koja sve to provodi i organizira, a Dinamo će pružiti svu potrebnu logističku podršku. Prostorija bi se tako mogla nalaziti negdje na stadionu, ali i u Uefinom centru u Londonu.

VAR od proljeća na travnjacima HNL-a

Od proljeća iduće godine, odnosno od drugog dijela sezone VAR ćemo napokon imati i na utakmicama Prve HNL. Fifa financira dio projekta uvođenja najmodernije tehnologije na hrvatske travnjake, a troškove edukacije za hrvatske suce snosi HNS. Ukupno je Hrvatska za kupnju opreme, održavanje i tehničare na raspolaganje dobila oko 1,3 milijuna dolara.

Bruno Marić imenovan je instruktorom za VAR, a iako je u svibnju nakon zahtjeva koje je Hajduk dao HNS-u, te samo dva dana nakon predstavljanja VAR-a podnio ostavku, on i dalje educira hrvatske suce i drži predavanja. Njegovim je nasljednikom imenovan Domagoj Vučkov, ali on će licencu za educiranje drugih o VAR-u dobiti tek u rujnu, pa je Marić uskočio popuniti njegovo mjesto do konačnog preuzimanja.

Dinamo protiv norveškog Rosenborga traži svoj sedmi plasman u skupine Lige prvaka. Prva utakmica igra se u srijedu na Maksimiru, a uzvrat je tjedan dana kasnije u gostima. Dinamo u susret ulazi kao veliki favorit, a sada je sigurno jedno - sve će biti odrađeno po najstrožim i jasnim pravilima.