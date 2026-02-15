Obavijesti

POČIVAO U MIRU

Preminula je legenda hrvatskog vaterpola Goran Sukno (66)

Foto: Instagram/PIXSELL

Sukno je bio član jugoslavenske reprezentacije i osvojio je zlato na Olimpijskim igrama 1984. u Los Angelesu, zlato na Svjetskom prvenstvu u Madridu dvije godine kasnije te srebro na Europskom prvenstvu 1985.

Admiral

U 67. godini života, u Dubrovniku, preminuo je Goran Sukno, jedan od najznačajnijih vaterpolista u povijesti hrvatskog športа i jedna od ikona kluba VK Jug. Sukno je napustio svijet nakon duge i teške bolesti, ostavivši iza sebe bogatu ostavštinu kao igrač, kapetan i sportski direktor.

Goran Sukno rođen je 6. travnja 1959. u Cavtatu, gdje je započeo prve vaterpolske treninge. Kao mladi igrač nastupao je za VK Cavtat, a 1976. godine prelazi u VK Jug, u kojem provodi sljedećih deset godina i izrasta u sjajnu sportsku figuru.

Dubrovnik: Gradona?elnica Dubravka Šuica primila vaterpoliste Juga
Foto: Zvonimir Pandza/Vecernji list

U razdoblju 1980–1985. Jug je pod njegovim vodstvom osvojio pet naslova državnog prvaka, domaće kupove i europske trofeje, čime je klub postao jedna od najjačih momčadi tog doba.

Dubrovnik: Franu Vi?anu dodijeljena nagrada "Vaterpolist"
Foto: Zvonimir Pandza/Vecernji list

Sukno je bio član jugoslavenske reprezentacije i osvojio je zlato na Olimpijskim igrama 1984. u Los Angelesu, zlato na Svjetskom prvenstvu u Madridu dvije godine kasnije te srebro na Europskom prvenstvu 1985. 

Nakon završetka igračke karijere, Sukno se posvetio upravnom i mentorskom radu u vaterpolu. Kao sportski direktor VK Juga od sredine 1990-ih, odigrao je ključnu ulogu u obnovi kluba i uspostavi njegove moderne ere uspjeha.

Tijekom te funkcije Jug je redovito osvajao domaće i međunarodne trofeje, a Sukno je bio cijenjen kao vizionar koji je znao prepoznati i razvijati talent te graditi čvrstu organizacijsku strukturu kluba.

"Vaterpolo je bio njegov život. Iza njega ostaje bogata sportska ostavština te generacije igrača i suradnika koji su rasli uz njegov primjer. Njegovo nasljeđe zauvijek će ostati utkano u povijest kluba i srca svih nas. Dubrovnik i Cavtat izgubili su velikog sportaša i sportskog djelatnika, a mi čovjeka koji je obilježio jedno od naših najsjajnijih razdoblja", objavio je Jug. 

Goran Sukno ostaje zapamćen kao jedan od najvećih vaterpolskih sportaša u povijesti regije. Čovjek koji je ostavio dubok trag i u sportskim rezultatima i u razvoju vaterpola. Bio je više puta proglašavan najboljim sportašem, dobitnik prestižnih priznanja i uglednih odlikovanja te simbol sportske izvrsnosti kroz desetljeća.

