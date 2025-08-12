Obavijesti

Sport

Komentari 0
MIRJANA TABAK

Preminula jedna od najboljih košarkašica u povijesti Hrvatske

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Preminula jedna od najboljih košarkašica u povijesti Hrvatske
Foto: Damir Špehar/PIXSELL

Mirjana Tabak (rođena Kovčo) ikona je hrvatske košarkaške reprezentacije, za koju je nastupila više od 80 puta. Igrala je na Europskom prvenstvu, a u vitrini ima i zlato s Mediteranskih igara 1997.

Hrvatska košarka u utorak je izgubila jednu od najvećih svih vremena. Nakon teške bolesti u 53. godini života umrla je Mirjana Tabak (r. Kovčo), jedna od najboljih košarkašica u povijesti Hrvatske. Vijest je potvrdio ŽKK Split.

- S velikom boli javljamo da je nakon teške bolesti u 54.godini umrla Mirjana Tabak (r.Kovčo), jedna od najvećih košarkašica ŽKK Splita i dugogodišnja reprezentativka Hrvatske. Kao kapetanica ŽKK Splita predvodila je klub u osvajanju dviju titula državnih prvakinja, 1993. i 1994. godine. Iskrena sućut našoj sadašnjoj kapetanici Ivi Tabak i cijeloj obitelji - priopćili su "žuti".

Riječ je o ikoni hrvatske košarkaške reprezentacije, za koju je nastupila više od 80 puta. Igrala je na Europskom prvenstvu, a u vitrini ima i zlato s Mediteranskih igara 1997. u Bariju. Tri puta bila je proglašena najboljom hrvatskom košarkašicom.

Njezina kćerka Iva trenutačno je kapetanica Splita, a iza sebe ostavila je još dvoje djece sa suprugom Draganom, kći Mariju koja je odbojkašica u SAD-u i najmlađeg sina Antu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Španjolci poslali ponudu za Lawala, Istra glatko odbila i traži bogatstvo
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Španjolci poslali ponudu za Lawala, Istra glatko odbila i traži bogatstvo

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: City se riješio igrača od 118 mil. eura
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: City se riješio igrača od 118 mil. eura

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren
PRŠTI OD LUKSUZA

FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren

Obitelj hrvatskog nogometaša Martina Erlića bavi se poljoprivredom, a odnedavno su prešli i na luksuzni turizam. Osvajač svjetske bronce iz Katra je u blizini rodnog Tinja dao izgraditi velebnu vilu u kojoj gostima neće nedostajati niti ptičjeg mlijeka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025