Preminula jedna od najboljih košarkašica u povijesti Hrvatske

Hrvatska košarka u utorak je izgubila jednu od najvećih svih vremena. Nakon teške bolesti u 53. godini života umrla je Mirjana Tabak (r. Kovčo), jedna od najboljih košarkašica u povijesti Hrvatske. Vijest je potvrdio ŽKK Split.

- S velikom boli javljamo da je nakon teške bolesti u 54.godini umrla Mirjana Tabak (r.Kovčo), jedna od najvećih košarkašica ŽKK Splita i dugogodišnja reprezentativka Hrvatske. Kao kapetanica ŽKK Splita predvodila je klub u osvajanju dviju titula državnih prvakinja, 1993. i 1994. godine. Iskrena sućut našoj sadašnjoj kapetanici Ivi Tabak i cijeloj obitelji - priopćili su "žuti".

Riječ je o ikoni hrvatske košarkaške reprezentacije, za koju je nastupila više od 80 puta. Igrala je na Europskom prvenstvu, a u vitrini ima i zlato s Mediteranskih igara 1997. u Bariju. Tri puta bila je proglašena najboljom hrvatskom košarkašicom.

Njezina kćerka Iva trenutačno je kapetanica Splita, a iza sebe ostavila je još dvoje djece sa suprugom Draganom, kći Mariju koja je odbojkašica u SAD-u i najmlađeg sina Antu.