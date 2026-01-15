Obavijesti

ŠOK U SPLITU

Preminuo Ante Grgurević (50), bivši košarkaš i trener Splita

Piše Tomislav Gabelić, Luka Tunjić,
Grgurevićeva profesionalna karijera trajala je od 1994. do 2012. godine. Iako je ponikao u omladinskom pogonu KK Splita, njegov put vodio ga je diljem Europe

Tužna je vijest stigla za hrvatsku košarku u četvrtak ujutro. U 51. godini života iznenadno je preminuo bivši košarkaš i trener Splita Ante Grgurević. Bio je simbol borbenosti i predanosti i poznat po nevjerojatnoj radnoj etici te srcu koji je ostavljao na parketu, zbog čega su mu dali nadimak "splitski Barkley".

Grgurevićeva profesionalna karijera trajala je od 1994. do 2012. godine. Počeo je igrati košarku u KK Dalvinu, a zatim je prešao u Split. Karijera ga je vodila diljem Europe.

Splitski klub oprostio se od njega putem službenih stranica.

"Noćas je iznenada u 51. godini života preminuo naš Ante Grgurević. Otišao je najbolji od najboljih. Grga, teško nam je. Počivao u miru Božjem!"

Igrao je u Švicarskoj, gdje je s Lugano Tigersima 2000. osvojio naslov prvaka, te u Italiji, Sloveniji, Grčkoj i na Cipru. Ipak, uvijek se vraćao na Gripe, dres "žutih" nosio je u čak pet navrata.

Split: Split i Cibona u drugoj utakmici polufinala HT Premijer lige
Split: Split i Cibona u drugoj utakmici polufinala HT Premijer lige | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Bio je polivalentan igrač, sposoban pokriti pozicije od krila do centra, a svaki trener želio ga je zbog njegove neumorne borbe. U Italiji je, igrajući za Avellino, bio drugi skakač lige, a upravo je u dresu talijanskog kluba 2002. ostvario i rekord karijere od sedam ukradenih lopti. Posebno se pamti njegova partija protiv Budućnosti 2001. godine, kada je u porazu Splita 84-86 upisao 25 koševa i 16 skokova, uz valorizaciju 34.

Nakon što je 2012. objesio tenisice o klin, Grgurević je ostao u košarci, preuzevši ulogu pomoćnog trenera u svom Splitu. Godinama je stjecao iskustvo na klupi, da bi u ožujku 2019. bio imenovan glavnim trenerom. Iako je njegova epizoda na čelu struke trajala do prosinca iste godine, ostavio je trag kao trener i kasnije šef skole.

