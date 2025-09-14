Preminuo bivši boksački prvak

Ricky Hatton preminuo je u dobi od 46 godina, objavila je mančesterska policija i dodala da se njegova smrt ne smatra sumnjivom.

"Policajci su, na poziv građanina, pozvani da dođu na Bowlacre Road, Hyde, Tameside, u 6:45 sati jutros, gdje su pronašli tijelo 46-godišnjeg muškarca. Trenutno se ne vjeruje da postoje ikakve sumnjive okolnosti“, stoji u priopćenju policije.

Hatton je boksao od 1997. do 2012., a u karijeri je osvojio titule u dvije različite kategorije - Super-lakoj i velter kategoriji. Godine 2005. proglasili su ga boksačem godine, a u 48 profesionalnim borbi pobijedio je u 45 i samo tri izgubio.

Nakon karijere ostao je u boksu kao trener i promotor.