Preminuo dugogodišnji kroničar Hajduka Jurica Gizdić. Prošlog mjeseca odlikovao ga Milanović

Tužna vijest pogodila je hajdučku obitelj, jutros je u 60. godini umro dugogodišnji Hajdukov kroničar Jurica Gizdić. Gizdić je poznati i nagrađivani kroničar sporta, a poglavito kroničar Hajduka o kojem je napisao preko 20 knjiga. Iz kluba su potvrdili tužnu vijest:

!S velikom tugom u srcu obavještavamo hajdučku obitelj da nas je jutros, iznenada, u 60. godini života napustio dugogodišnji klupski kroničar Jurica Gizdić. Jurica je u svakom smislu riječi postao simbol i utjelovljenje našeg Kluba, čovjek koji je cijeli svoj život predano radio na očuvanju Hajdukove povijesne baštine ugradivši cijelog sebe u istraživački rad i promociju splitskog, dalmatinskog i hrvatskog sporta. Iza njega ostaje neizbrisiv trag u vidu brojnih publicističkih djela kojima se već za života upisao u vječnost. Jure, počivaj u miru, do nekog novog susreta!"

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell, vszi

Gizdić je nedavno nagrađen prestižnim priznanjem "Red Danice Hrvatske s likom Franje Bučara" za dugogodišnji predani publicistički rad na području nacionalne sportske povijesti, te osobiti doprinos istraživanju modernog hrvatskog olimpizma.

Predsjednik Republike Zoran Milanović uručio je odlikovanja i priznanja | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Predsjednik Republike Zoran Milanović uručio je nedavno odlikovanja i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama iz područja kulture, znanosti, sporta i gospodarstva, istaknuvši da oni predstavljaju vrh postignuća u svojim područjima. Među dobitnicima se našao i Gizdić:

- Kada ti predsjednik države oda ovakvu počast to zaista predstavlja krunu dugogodišnjeg rada na polju istraživanja povijesti sporta s naglaskom na Hrvatski olimpijski odbor i Hajduk. Od 93 knjige koje sam napisao, najviše njih je o Hajduku, a potom o Hrvatskom olimpijskom odboru. Ovo je najveća počast koje mi je Hrvatska mogla odati, to je najveće odlikovanje koje predsjednik dodjeljuje na području sporta, ali želim istaknuti da ovo nije odlikovanje samo meni, nego i svim mojim prijateljima, suradnicima te mojim kolegama iz Hajduka. Svaka knjiga je timski rad tako da ja ovo smatram i timskim odlikovanjem. Koristim prigodu da još jednom zahvalim svim mojim suradnicima, a izjavu ću završiti onako kao završavam svaku moju knjigu - svi smo mi prolazni, samo Hajduk živi vječno - istaknuo je tom prigodom Jurica Gizdić, koji je prije nekoliko dana bio i na Hajdukovoj Biloj noći u Požegi te na polaganju vijenaca za žrtve Vukovara...

Foto: HNK Hajduk

