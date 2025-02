Preminuo je Boris Spaski, jedan od najvećih šahista u povijesti

Boris Spaski, legendarni ruski šahovski velemajstor i bivši svjetski prvak, preminuo je u 88. godini života. Njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za šahovski svijet, ostavljajući iza sebe bogato nasljeđe i nezaboravne partije koje su ušle u povijest.

Boris Vasiljevič Spaski rođen je 30. siječnja 1937. godine u Lenjingradu (današnjem Sankt Peterburgu). Šah je naučio igrati s pet godina, a njegov talent brzo je došao do izražaja. Već u mladosti postizao je izvanredne rezultate, osvajajući brojne turnire i titule. Njegov stil igre karakterizirala je univerzalnost – bio je jednako dobar u pozicijskoj igri i taktičkim kombinacijama, što ga je činilo izuzetno teškim protivnikom.

Spaski je svoj put prema vrhu svjetskog šaha započeo ranim uspjesima na sovjetskim prvenstvima. Dva puta je bio prvak Sovjetskog Saveza (1961. i 1973.), a to mu daje na posebnoj težini jer u to vrijeme bila je iznimno teška konkurencija. Njegova dosljednost i sposobnost da se nosi s pritiskom doveli su ga do mečeva kandidata, koji su određivali izazivača za svjetskog prvaka.

Nakon nekoliko pokušaja, Spaski je konačno dobio pravo da izazove tadašnjeg svjetskog prvaka Tigrana Petrosjana 1966. godine. Iako je taj meč izgubio, nije odustao. Tri godine kasnije, 1969., ponovno je pobijedio u ciklusu kandidata i ponovno se suočio s Petrosjanom. Ovoga puta, Spaski je bio uspješniji, pobijedivši Petrosjana rezultatom 12.5-10.5 i postavši deseti svjetski prvak u šahu.

Ipak, Spaski će ostati najviše zapamćen po svom meču s američkim velemajstorom Bobbyjem Fischerom 1972. godine u Reykjaviku, na Islandu. Ovaj meč, nazvan "Meč stoljeća", privukao je neviđenu pažnju svjetske javnosti, dijelom i zbog hladnoratovskih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza.

Meč je bio opterećen brojnim kontroverzama i Fischerovim neobičnim zahtjevima. Nakon što je Fischer izgubio prvu partiju, a nije se pojavio na drugoj, prijetilo je da će se meč prekinuti. Ipak, Spaski je, u duhu sportskog ponašanja, pristao nastaviti meč, unatoč savjetima sovjetskih dužnosnika.

Fischer je na kraju pobijedio u meču rezultatom 12.5-8.5, prekinuvši Spaskijevu vladavinu. Iako je Spaski izgubio titulu, njegov sportski duh i dostojanstveno ponašanje tijekom cijelog meča zaslužili su poštovanje diljem svijeta. Ovaj meč je popularizirao šah više nego ikad prije, a i danas se smatra jednim od najvažnijih događaja u povijesti šaha.

Nakon gubitka titule, Spaski je nastavio igrati na visokoj razini, osvajajući brojne turnire i sudjelujući u mečevima kandidata. Iako se više nikada nije borio za titulu svjetskog prvaka, ostao je jedan od najboljih igrača svijeta dugi niz godina. Godine 1976. je preselio u Francusku sa svojom trećom suprugom i nastavio je igrati pod francuskom zastavom.

Boris Spaski ostavio je neizbrisiv trag u povijesti šaha. Njegove partije, posebno one iz meča s Fischerom, i dalje se analiziraju i proučavaju. Bio je poznat po svom univerzalnom stilu igre, elegantnom ponašanju i sportskom duhu. Njegov odlazak ostavlja prazninu u šahovskom svijetu, ali njegovo nasljeđe će živjeti vječno.