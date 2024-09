Preminuo je Dikembe Mutombo

Član kuće slavnih i legendarni košarkaš Dikembe Mutombo preminuo je u 58. godini u krugu obitelji od tumora na mozgu.

Prije dvije godine započeo je liječenje od spomenute bolesti, postao je i svjetski ambasador te širio poruku svima da bez obzira na teško stanje treba ostati pozitivan. Svijet će ga pamtiti po legendarnom kažiprstu i riječima 'not in my house' nakon mnogobrojnih blokada.

- Dikembe Mutombo bio je veći od života. Na terenu jedan od najboljih po blokadama i općenito obrambenih igrača u povijesti NBA lige. Izvan terena je srce i dušu podredio pomaganju drugima - napisao je povjerenik lige Adam Silver.

Uskoro opširnije...