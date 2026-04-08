Preminuo je Duško Vujošević

Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je u srijedu u Beogradu u 68. godini života, nakon dugotrajnih zdravstvenih problema. Vujošević je posljednjih godina vodio tešku borbu s bolešću, ponajprije s problemima s bubrezima, zbog kojih je u svibnju 2025. godine u Minsku prošao transplantaciju.

Njegovo se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo tijekom ožujka ove godine, kada su se pojavile komplikacije sa srcem i plućima, a liječnici su ga tada primili u bolnicu. Prema dostupnim informacijama, ranije je liječio i šećernu bolest te je već prije desetak godina završio na bolničkom liječenju zbog problema s bubrezima.

Rođen 3. ožujka 1959. godine u današnjoj Podgorici, Vujošević je ostavio dubok trag u regionalnoj i europskoj košarci. Smatrao se jednim od najutjecajnijih trenera u regiji, osobito zbog rada s mladim igračima, taktičke pripreme i izražene discipline.

Najveći dio karijere vezao je uz Partizan, s kojim je osvojio čak 12 naslova prvaka kroz različita državna natjecanja (SFRJ, SR Jugoslavija, Srbija i Crna Gora te Srbija), kao i pet titula u ABA ligi. Pod njegovim vodstvom Partizan je ostvario i značajne europske rezultate, među kojima se ističe plasman na završni turnir Eurolige 2010. godine u Parizu.

Tijekom bogate karijere vodio je i brojne klubove, uključujući OKK Beograd, Mladost Zemun, Crvenu zvezdu, talijanske klubove Bresciu, Pistoiju i Pesaro, zatim CSKA Moskvu, Limoges, Cluj i Radnički Beograd. Radio je i kao izbornik reprezentacija Srbije i Crne Gore te Bosne i Hercegovine, koju je vodio 2017. i 2018. godine.