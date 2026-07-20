Preminuo je Kevin Keegan

Kevin Keegan preminuo je u 75. godini nakon kratke borbe s teškom bolešću. Legendarni engleski nogometaš i bivši trener reprezentacije Engleske te Newcastlea u siječnju je dobio dijagnozu raka želuca u četvrtom stadiju, nakon što je zbog problema s trbuhom završio u bolnici.

Obitelj je izdala službeno priopćenje.

- S neizmjernom tugom objavljujemo da je Kevin Keegan preminuo u 75. godini. Bivši engleski reprezentativac i izbornik vodio je tešku bitku s rakom, a u posljednjim trenucima života uz njega su bili supruga i kćeri.

- Kevin, dvostruki osvajač Zlatne lopte, bio je voljeni suprug, otac i djed. Obitelj želi zahvaliti njegovu izvanrednom medicinskom timu na svoj pruženoj podršci. Ovo je iznimno teško razdoblje za obitelj te mole za mir i privatnost.