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NOGOMETNI VELIKAN

Preminuo je Kevin Keegan

Piše 24sata,
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Preminuo je Kevin Keegan
Foto: Reuters
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Šok u nogometnom svijetu. Kevin Keegan preminuo je u 75. godini nakon borbe s rakom. Uz legendu su do kraja bili supruga i kćeri

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Kevin Keegan preminuo je u 75. godini nakon kratke borbe s teškom bolešću. Legendarni engleski nogometaš i bivši trener reprezentacije Engleske te Newcastlea u siječnju je dobio dijagnozu raka želuca u četvrtom stadiju, nakon što je zbog problema s trbuhom završio u bolnici.

Obitelj je izdala službeno priopćenje. 

- S neizmjernom tugom objavljujemo da je Kevin Keegan preminuo u 75. godini. Bivši engleski reprezentativac i izbornik vodio je tešku bitku s rakom, a u posljednjim trenucima života uz njega su bili supruga i kćeri.

- Kevin, dvostruki osvajač Zlatne lopte, bio je voljeni suprug, otac i djed. Obitelj želi zahvaliti njegovu izvanrednom medicinskom timu na svoj pruženoj podršci. Ovo je iznimno teško razdoblje za obitelj te mole za mir i privatnost.

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