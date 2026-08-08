Preminuo je Messijev otac

Jorge Messi, otac Lionela Messija i čovjek koji je desetljećima imao važnu ulogu u njegovu životu i karijeri, preminuo je u 68. godini. Argentinski mediji objavili su da je preminuo u bolnici u Rosariju nakon duge i teške bolesti. Njegovo zdravstveno stanje bilo je razlog za zabrinutost već tijekom Svjetskog prvenstva 2026., kada je Lionel Messi govorio o teškom razdoblju koje je prolazio s obitelji.

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Jorge je od najranijih dana bio jedan od najvažnijih ljudi u nogometnom razvoju svojeg sina. Kada je Leo kao dječak igrao za Newell's Old Boyse, obitelj se suočila s velikim financijskim izazovom jer mu je zbog problema s rastom bila potrebna terapija hormonom rasta. Nakon što u Argentini nisu uspjeli pronaći dugoročno rješenje za financiranje liječenja, otvorila se mogućnost odlaska u Barcelonu. Jorge je tada donio jednu od ključnih odluka u životu svoje obitelji – preselio se sa sinom u Španjolsku i ostao uz njega dok je Lionel gradio put prema vrhu svjetskog nogometa.

Koliko mu je otac značio, Messi je opisao još 2007. godine, prisjećajući se razdoblja kada su njih dvojica prolazili kroz velike životne promjene.

- Moj otac je uvijek bio uz mene. Prošli smo puno teških trenutaka. Ponekad bih se zatvorio u sobu i plakao, a on bi radio isto, samo da jedan drugoga ne vidimo. Pravili smo se da smo dobro, iako nismo bili. Pitao me što želim - nastaviti ili se vratiti. Rekao sam da želim ostati, pa je i on ostao sa mnom, prisjetio se tada aktualni viceprvak svijeta.

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Jorge je kasnije postao i jedan od ključnih ljudi koji su vodili poslovnu stranu karijere svojeg sina. Brinuo se o ugovorima, pregovorima i poslovnim obvezama te je bio uz Messija tijekom velikih promjena u njegovoj karijeri. Iako je godinama bio iznimno važan u pozadini, nikada nije tražio veliku medijsku pažnju i uglavnom je izbjegavao javne nastupe.

Prije nego što se potpuno posvetio karijeri svojeg sina, Jorge je radio kao kemijski tehničar. Tijekom osamdesetih godina bio je zaposlen u tvrtki Acindar, gdje je s vremenom napredovao do rukovodeće pozicije. U mladosti je i sam bio povezan s nogometom te je igrao u mlađim kategorijama Newell's Old Boysa, ali je prestao igrati nakon odlaska u vojsku.

Njegovi zdravstveni problemi postali su tema javnosti tijekom ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva. Messi je nakon utakmice protiv Alžira bio vidno emotivan, a nakon susreta objasnio je da njegove suze nisu bile povezane s nogometom.

- To je nešto potpuno nevezano uz sport. Imao sam nekoliko vrlo teških i kompliciranih dana. Zahvalan sam cijeloj delegaciji jer su, kao i uvijek, uz mene, rekao je tada argentinski kapetan.

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Tijekom prvenstva su se već pojavile lažne informacije o smrti Jorgea Messija. Obitelj je tada reagirala i potvrdila da je bio pod liječničkim nadzorom te da se oporavlja, uz apel javnosti da se ne šire glasine o njegovu zdravstvenom stanju. Nekoliko tjedana kasnije Jorgeovo zdravstveno stanje ponovno se pogoršalo, a sada je stigla potvrda njegove smrti.

Jorge Messi iza sebe je ostavio suprugu Celiju Cuccittini te djecu Lionela, Rodriga, Matíasa i Maríju Sol. Iako je svjetska javnost njegovo ime prvenstveno povezivala s Lionelom, njegov utjecaj na život jednog od najvećih nogometaša svih vremena bio je mnogo širi od uloge menadžera. Bio je otac koji je u ključnim trenucima stao uz svog sina, preselio s njim na drugi kraj svijeta i sudjelovao u odlukama koje su oblikovale put prema jednoj od najvećih nogometnih karijera u povijesti.