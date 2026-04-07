LEGENDARNI TRENER

Preminuo je Mircea Lucescu

Piše Domagoj Vugrinović,
Iskusni stručnjak posljednje je dane proveo u bolnici nakon što mu je pozlilo tijekom boravka s reprezentacijom. Kolabirao je u svlačionici, liječnicu su mu se borili za život, no stanje je bilo preteško

Rumunjski nogomet zavijen je u crno nakon smrti legendarnog trenera Mircea Lucescua, koji je preminuo u utorak navečer u Bukureštu u 81. godini života.

Iskusni stručnjak posljednje je dane proveo u bolnici nakon što mu je pozlilo tijekom boravka s reprezentacijom. Kolabirao je u svlačionici zbog ventrikularne tahikardije, a iako se činilo da se njegovo stanje stabilizira, u petak je doživio akutni infarkt miokarda. Tijekom noći stanje mu se dodatno pogoršalo zbog teških aritmija, a liječnici mu na kraju nisu uspjeli spasiti život.

Vijest o smrti potvrdila je bolnica u službenom priopćenju, istaknuvši kako je Lucescu bio jedan od najtrofejnijih rumunjskih nogometaša i trenera te čovjek koji je obilježio generacije. 

"Mircea Lucescu bio je jedan od najuspješnijih rumunjskih nogometnih trenera i igrača, prvi koji je kvalificirao rumunjsku reprezentaciju za Europsko prvenstvo 1984. godine. Čitave generacije Rumunja odrasle su s njegovim likom u srcima, kao nacionalnim simbolom. Neka mu Bog dušu prosti!", objavili su iz Saveza.

Trenerski put započeo je još 1979., a završio 2026. godine, u modernoj eri nogometa. U tom razdoblju osvojio je čak 35 trofeja i radio u nizu velikih klubova poput Dinamu iz Bukurešta, Rapidu iz Bukurešta, Galatasarayju, Bešiktašu, Šahtaru, Zenitu iz Sankt Peterburga i Dinamu iz Kijeva.

Posebno se istaknuo u Ukrajini, gdje je sa Šahtarom osvojio niz domaćih naslova i Kup Uefa 2009. godine. Upravo ga ta trofejna kontinuitet i dugovječnost svrstavaju među najveće trenere u povijesti nogometa. Lucescu je jedinstven i po tome što je osvajao trofeje sa čak sedam različitih klubova, čime je nadmašio mnoga velika imena poput Carla Ancelottija Joséa Mourinha, koji su uspjehe ostvarivali s manjim brojem klubova.

Osim klupske karijere, ostavio je dubok trag i u reprezentativnom nogometu. Kao izbornik Rumunjske odveo je reprezentaciju na Europsko prvenstvo 1984., a vodio je i reprezentaciju Turske. Na klupu Rumunjske vratio se 2024. godine s ciljem plasmana na Svjetsko prvenstvo, no u tome nije uspio nakon poraza u dodatnim kvalifikacijama.

Prije velike trenerske karijere bio je i istaknuti nogometaš. Kao igrač Dinamo Bukurešta osvojio je brojne naslove i imao 64 nastupa za reprezentaciju Rumunjske, sudjelujući i na Svjetskom prvenstvu 1970. Zanimljivo, još je 2010. u jednom intervjuu izjavio kako bi volio umrijeti "na terenu", u nogometu kojem je posvetio cijeli život. Sudbina je htjela da posljednje dane ipak provede boreći se izvan travnjaka.

