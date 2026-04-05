Lucescu se nalazi u induciranoj komi nakon pogoršanja stanja

Legendarni 80-godišnji rumunjski trener Mircea Lucescu proživljava najteže trenutke u životu. Rumunj se nalazi u bolnici od 29. ožujka kada mu je pozlilo na treningu reprezentacije. Kako navode rumunjski mediji, zdravstvena situacija mu se dodatno zakomplicirala i trenutačno je u induciranoj komi.

Lucescu je u petak ujutro doživio srčani udar, a onda mu se tijekom vikenda stanje pogoršalo te je ostao u bolnici u Bukureštu gdje je prebačen na Odjel za intenzivnu njegu.

- Tijekom subote navečer pacijentu su se ponovno dogodile značajne srčane aritmije, koje je dežurna ekipa na kardiološkom odjelu promptno liječila. U nedjelju su aritmije postale ozbiljne i pacijent više nije reagirao na liječenje. Stanje se pogoršalo te je prebačen na Odjel intenzivne njege. Trenutačno nema novih događaja, obratit ćemo se javnosti ako situacija tako bude zahtijevala. Apeliramo na sve da poštuju privatnost i dostojanstvo pacijenta - objavili su iz bolnice.

Liječnici su ga odlučili staviti u induciranu komu kako bi smanjili opterećenje srca.

Podsjetimo, rumunjski savez je u četvrtak objavio da je raskinuo ugovor s Lucescuom koji nije uspio proći Tursku u polufinalu play-offa za odlazak na Svjetsko prvenstvo.