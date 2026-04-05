LEGENDARNI RUMUNJ

Lucescu se nalazi u induciranoj komi nakon pogoršanja stanja

Piše Issa Kralj,
Lucescu se nalazi u induciranoj komi nakon pogoršanja stanja
Foto: Murad Sezer

Legendarni rumunjski trener Mircea Lucescu u teškom stanju nakon srčanog udara! Zdravstveno stanje mu se pogoršalo, liječnici ga stavili u induciranu komu

Legendarni 80-godišnji rumunjski trener Mircea Lucescu proživljava najteže trenutke u životu. Rumunj se nalazi u bolnici od 29. ožujka kada mu je pozlilo na treningu reprezentacije. Kako navode rumunjski mediji, zdravstvena situacija mu se dodatno zakomplicirala i trenutačno je u induciranoj komi. 

Lucescu je u petak ujutro doživio srčani udar, a onda mu se tijekom vikenda stanje pogoršalo te je ostao u bolnici u Bukureštu gdje je prebačen na Odjel za intenzivnu njegu. 

BIVŠI IZBORNIK RUMUNJSKE Novi problemi: Lucescu doživio srčani udar u rumunjskoj bolnici
Novi problemi: Lucescu doživio srčani udar u rumunjskoj bolnici

- Tijekom subote navečer pacijentu su se ponovno dogodile značajne srčane aritmije, koje je dežurna ekipa na kardiološkom odjelu promptno liječila. U nedjelju su aritmije postale ozbiljne i pacijent više nije reagirao na liječenje. Stanje se pogoršalo te je prebačen na Odjel intenzivne njege. Trenutačno nema novih događaja, obratit ćemo se javnosti ako situacija tako bude zahtijevala. Apeliramo na sve da poštuju privatnost i dostojanstvo pacijenta - objavili su iz bolnice. 

Liječnici su ga odlučili staviti u induciranu komu kako bi smanjili opterećenje srca.

Podsjetimo, rumunjski savez je u četvrtak objavio da je raskinuo ugovor s Lucescuom koji nije uspio proći Tursku u polufinalu play-offa za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Komentari 0
Raspored i rezultati HNL-a
Raspored i rezultati HNL-a

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice
FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona
FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona

Split je prije tri godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

