Preminuo je slavni Bugarin, tvorac najvećeg uspjeha u povijesti reprezentacije...

Bugarski nogomet zavijen je u crno. U 80. godini života, nakon duge i teške bolesti, preminuo je Dimitar Penev, najveća figura u povijesti bugarskog sporta. Odlazak legendarnog igrača i trenera potvrdio je Bugarski nogometni savez, a vijest je izazvala val tuge diljem zemlje koja ga je smatrala jednim od svojih najvećih sinova. Penev nije bio samo trener; bio je vizionar, strateg i arhitekt najvećeg uspjeha u povijesti bugarske reprezentacije, čuvenog četvrtog mjesta na Svjetskom prvenstvu 1994. godine.

Tvorac nezaboravnog američkog ljeta

Ime Dimitra Peneva neraskidivo je vezano uz Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama 1994. godine, turnir na kojem je bugarska reprezentacija, pod njegovim vodstvom, šokirala svijet i ispisala najljepšu nogometnu bajku. Preuzevši takozvanu "Zlatnu generaciju" tri godine ranije, Penev je stvorio momčad prepunu karaktera i talenta, predvođenu magičnim Hristom Stoičkovim, Emilom Kostadinovim i njegovim nećakom Ljuboslavom Penevim.

Iako je turnir za Bugare počeo razočaravajuće, porazom od Nigerije, ono što je uslijedilo ušlo je u legendu. Penevljeva momčad nanizala je pobjede nad Grčkom i Argentinom, da bi u osmini finala nakon drame penala izbacila Meksiko. Vrhunac je dostignut u četvrtfinalu, gdje su srušili tadašnjeg svjetskog prvaka, moćnu Njemačku. San o finalu prekinula je Italija Roberta Baggia u polufinalu (2-1), a u utakmici za treće mjesto bolja je bila Švedska. Unatoč tome, četvrto mjesto ostaje do danas najveći uspjeh u povijesti bugarskog nogometa i trajni spomenik eri Dimitra Peneva, čovjeka koji je jednu malu naciju pretvorio u svjetsku senzaciju. Vodio je reprezentaciju i do prvog nastupa na Europskom prvenstvu dvije godine kasnije u Engleskoj.

'Div! Najveći od svih! Počivaj u miru, šefe!'

Odlazak Dimitra Peneva izazvao je emotivne reakcije diljem Bugarske. Njegov najpoznatiji učenik, jedini Bugarin koji je osvojio Zlatnu loptu, Hristo Stoičkov, oprostio se od svog mentora dirljivom porukom.

- Div! Najveći od svih! Patrijarh našeg nogometa! Čovjek koji nas je učinio četvrtima na svijetu! Čovjek koji je oblikovao desetke nas kao ljude i kao sportaše! Počivaj u miru, šefe! Nikada nećeš biti zaboravljen - napisao je Stoičkov.

Predsjednik Bugarskog nogometnog saveza Georgi Ivanov njegov je odlazak nazvao nenadoknadivim gubitkom.

​- Ovo je crni dan ne samo za bugarski nogomet, već i za naš nacionalni sport i za naše društvo u cjelini. Napustila nas je prava legenda. To je čovjek kojeg su u Bugarskoj voljeli i poštovali apsolutno svi, ne samo zbog njegovih ogromnih uspjeha kao nogometaša i trenera, već i zbog iznimne osobe kakva je bio - kazao je Ivanov.

Foto: Profimedia

Igračka elegancija i trenerska genijalnost

Prije nego što je postao trenerski genij, Penev je bio i vrhunski igrač. Karijeru je započeo u Lokomotivu iz Sofije, no status legende stekao je u dresu CSKA Sofije, za koji je kao dominantni središnji branič odigrao 329 utakmica. Dva puta je proglašen bugarskim nogometašem godine (1967. i 1971.), a s klubovima je osvojio čak osam naslova prvaka Bugarske. Za reprezentaciju je upisao 90 nastupa i sudjelovao na tri Svjetska prvenstva (1966., 1970. i 1974.). Posebno fascinira podatak da u svojoj bogatoj klupskoj karijeri, unatoč poziciji braniča, nikada nije dobio crveni karton, što svjedoči o njegovoj inteligenciji i eleganciji.

Njegova trenerska karijera bila je još slavnija. Pod nadimkom "Strateg", Penev je bio poznat po taktičkoj oštroumnosti i nevjerojatnom osjećaju za razvoj talenata. Više puta je vodio svoj voljeni CSKA, s kojim je osvojio tri naslova prvaka i četiri kupa, a 1989. godine odveo ih je do polufinala Kupa pobjednika kupova. Za svoj doprinos službeno je proglašen najboljim bugarskim trenerom 20. stoljeća.