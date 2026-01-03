Obavijesti

Sport

Komentari 0
DIMITRI PENEV

Preminuo je slavni Bugarin, tvorac najvećeg uspjeha u povijesti reprezentacije...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Preminuo je slavni Bugarin, tvorac najvećeg uspjeha u povijesti reprezentacije...
Foto: Profimedia

Div! Najveći od svih! Patrijarh našeg nogometa! Čovjek koji nas je učinio četvrtima na svijetu i koji je oblikovao desetke nas kao ljude i kao sportaše! Počivaj u miru, šefe! Nikada nećeš biti zaboravljen, napisao je emotivni Stoičkov

Bugarski nogomet zavijen je u crno. U 80. godini života, nakon duge i teške bolesti, preminuo je Dimitar Penev, najveća figura u povijesti bugarskog sporta. Odlazak legendarnog igrača i trenera potvrdio je Bugarski nogometni savez, a vijest je izazvala val tuge diljem zemlje koja ga je smatrala jednim od svojih najvećih sinova. Penev nije bio samo trener; bio je vizionar, strateg i arhitekt najvećeg uspjeha u povijesti bugarske reprezentacije, čuvenog četvrtog mjesta na Svjetskom prvenstvu 1994. godine.

Tvorac nezaboravnog američkog ljeta

Ime Dimitra Peneva neraskidivo je vezano uz Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama 1994. godine, turnir na kojem je bugarska reprezentacija, pod njegovim vodstvom, šokirala svijet i ispisala najljepšu nogometnu bajku. Preuzevši takozvanu "Zlatnu generaciju" tri godine ranije, Penev je stvorio momčad prepunu karaktera i talenta, predvođenu magičnim Hristom Stoičkovim, Emilom Kostadinovim i njegovim nećakom Ljuboslavom Penevim.

Iako je turnir za Bugare počeo razočaravajuće, porazom od Nigerije, ono što je uslijedilo ušlo je u legendu. Penevljeva momčad nanizala je pobjede nad Grčkom i Argentinom, da bi u osmini finala nakon drame penala izbacila Meksiko. Vrhunac je dostignut u četvrtfinalu, gdje su srušili tadašnjeg svjetskog prvaka, moćnu Njemačku. San o finalu prekinula je Italija Roberta Baggia u polufinalu (2-1), a u utakmici za treće mjesto bolja je bila Švedska. Unatoč tome, četvrto mjesto ostaje do danas najveći uspjeh u povijesti bugarskog nogometa i trajni spomenik eri Dimitra Peneva, čovjeka koji je jednu malu naciju pretvorio u svjetsku senzaciju. Vodio je reprezentaciju i do prvog nastupa na Europskom prvenstvu dvije godine kasnije u Engleskoj.

'Div! Najveći od svih! Počivaj u miru, šefe!'

Odlazak Dimitra Peneva izazvao je emotivne reakcije diljem Bugarske. Njegov najpoznatiji učenik, jedini Bugarin koji je osvojio Zlatnu loptu, Hristo Stoičkov, oprostio se od svog mentora dirljivom porukom.

- Div! Najveći od svih! Patrijarh našeg nogometa! Čovjek koji nas je učinio četvrtima na svijetu! Čovjek koji je oblikovao desetke nas kao ljude i kao sportaše! Počivaj u miru, šefe! Nikada nećeš biti zaboravljen - napisao je Stoičkov.

Predsjednik Bugarskog nogometnog saveza Georgi Ivanov njegov je odlazak nazvao nenadoknadivim gubitkom.

​- Ovo je crni dan ne samo za bugarski nogomet, već i za naš nacionalni sport i za naše društvo u cjelini. Napustila nas je prava legenda. To je čovjek kojeg su u Bugarskoj voljeli i poštovali apsolutno svi, ne samo zbog njegovih ogromnih uspjeha kao nogometaša i trenera, već i zbog iznimne osobe kakva je bio - kazao je Ivanov.

22125331
Foto: Profimedia

Igračka elegancija i trenerska genijalnost

Prije nego što je postao trenerski genij, Penev je bio i vrhunski igrač. Karijeru je započeo u Lokomotivu iz Sofije, no status legende stekao je u dresu CSKA Sofije, za koji je kao dominantni središnji branič odigrao 329 utakmica. Dva puta je proglašen bugarskim nogometašem godine (1967. i 1971.), a s klubovima je osvojio čak osam naslova prvaka Bugarske. Za reprezentaciju je upisao 90 nastupa i sudjelovao na tri Svjetska prvenstva (1966., 1970. i 1974.). Posebno fascinira podatak da u svojoj bogatoj klupskoj karijeri, unatoč poziciji braniča, nikada nije dobio crveni karton, što svjedoči o njegovoj inteligenciji i eleganciji.

Njegova trenerska karijera bila je još slavnija. Pod nadimkom "Strateg", Penev je bio poznat po taktičkoj oštroumnosti i nevjerojatnom osjećaju za razvoj talenata. Više puta je vodio svoj voljeni CSKA, s kojim je osvojio tri naslova prvaka i četiri kupa, a 1989. godine odveo ih je do polufinala Kupa pobjednika kupova. Za svoj doprinos službeno je proglašen najboljim bugarskim trenerom 20. stoljeća.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti
UŽIVO Transferi: Česi su poslali ponudu za Dinamovog veznjaka
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Česi su poslali ponudu za Dinamovog veznjaka

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026