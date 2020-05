Preminuo legendarni trener koji nije uspio srušiti Jordana

Utah Jazz je 1997. i 1998. godine imao sve za naslov. Fantastičnog trenera Jerryja Sloana i sjajni trojac koji su činili Karl Malone, John Stockton i Jeff Hornacek. Ali nisu imali jednu stvar. A to je Michael Jordan.

Sloan je na sve načine pokušavao zaustaviti najboljeg košarkaša u povijesti, ali i 1997. i 1998. ih je zajedno s Bullsima srušio u finalu i srušio im snove. To su im bila jedina dva finala pod vodstvom legendarnog trenera, ali Jordan je bio nenadmašiv.

Danas je Utah Jazz potresla vijest o smrti trenera koji ih je doveo na korak od sna. Jerry Sloan preminuo je u 78. godini života, a godinama je bolovao od Parkinsove bolesti.

Former Utah Jazz coach Jerry Sloan died Friday morning due to complications from Parkinson's disease and Lewy body dementia.



He was 78. https://t.co/TCDzQTUgr0